2020-07-20T12:02:01+03:00
Общество

На трассе «Таврида» открыли четырехполосное движение от Симферополя до Керчи

На подъезде к крымской столице должно стать меньше автомобильных пробок
Надежда ДАЦЮК
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Двигаться по трассе теперь можно со скоростью до 90 километров в час. Фото: Григорий НазаровДвигаться по трассе теперь можно со скоростью до 90 километров в час. Фото: Григорий Назаров
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На федеральной трассе «Таврида» открыли четырехполосное движение от Белогорска до Симферополя. Как сообщил пресс-секретарь компании-подрядчика «ВАД» Григорий Назаров, теперь транспорт может двигаться по четырем полосам от Керчи до Симферополя.

- До понедельника транспорт на 4 этапе строительства продолжал двигаться по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 километров в час. С запуском четырех полос она увеличена до 90 километров в час, за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы, - уточнил Назаров.

По его словам, движение сужено до двух полос на перекрестках Русаковка-Зеленогорское, Цветочное-Ароматное, в районах сел Крымская Роза и Донское. Максимально разрешенная скорость на этих участках - до 50 километров в час. Как только строительство надземных пешеходных переходов будет завершено, и на этих участках запустят четырехполосное движение.

Для жителей поселка Зуя открыто на полное развитие две транспортных развязки. Первая находится в начале поселка по направлению к Симферополю, а вторая - перед селом Крымская Роза.

Представители «ВАД» отмечают, что открытие четырехполосного движения от Белогорска до Симферополя поможет ликвидировать пробки на подъезде к крымской столице.

Напомним, что 30 июня было открыто рабочее движение по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Белогорска. Разрешенную скорость движения увеличили до 90 километров в час. Все строительно-монтажные работы на «Тавриде» планируют завершить к сентябрю. Тогда откроют четырехполосное движение от Керчи до Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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