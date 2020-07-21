Есть ли вспышка коронавируса в Ялте, и стоит ли ее бояться

Курортный сезон в Крыму в самом разгаре и отдыхающих с каждым днем становится все больше. Только за первые десять дней июля полуостров принял почти полмиллиона туристов. Понятно, что масочный режим в республике не отменен, но формально его никто не соблюдает. Справки об отсутствии коронавируса в отелях тоже никто не требует. Эта мера осталась актуальной только для санаториев.

Между тем, количество заболевших ковидом в Крыму неумолимо растет. Многие местные жители опасаются, что толпы туристов завезут на полуостров коронавирус и тогда новой вспышки не миновать.

Среднее количество заболевших за 21 день июля, согласно статистике, составляет 14 человек. При этом за 21 день июня средняя цифра составляла 10 инфицированных в сутки. Таким образом, прирост инфицированных - около 30%.

Новая вспышка заражения была зафиксирована на прошлой неделе в Ялте. Там заразился сотрудник администрации, а через несколько дней список заболевших пополнили еще семь его коллег из муниципалитета. Позже стало, что covid-19 подтвердился и у двух сотрудников горсовета. Это не на шутку разволновало не только местных, но уже и самих отдыхающих. Ведь именно в курортной Ялте сегодня больше всего курортников. В социальных сетях начали появляться тревожные предположения, что вирус гуляет и среди отдыхающих.

- Я нахожусь второй день в 7-й горбольнице Симферополя (которая была перепрофелирована под ковидных больных), потому что мне пришел положительный тест на коронавирус - рассказывает крымчанка в своем инстаграм. - Будьте предельно осторожными, потому что здесь заняты все три этажа больными ковидом, в том числе и сотрудниками администрации Ялты, и туристами. Такой вспышки, как по Ялте сейчас, не было ни в одном городе Крыма.

«Комсомолка» попыталась узнать, действительно ли отдыхающие курортной столицы Крыма массово заражаются коронавирусом, и насколько безопасно сейчас находиться в приморском городе.

Глава Министерства здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов отметил, что в Ялте действительно увеличилось количество заболевших коронавирусом за последнюю неделю.

- Заболевших в Ялте стало больше, но не намного. Ситуация там некритичная, она была прогнозируема, - заявил Чемоданов КП-Крым.

При этом узнать, в каких городах болеют коронавирусом чаще, теперь стало почти невозможно. Ведь представители местного Минздрава и Роспотребнадзора больше не отчитываются о новых очагах распространения инфекции. На официальный запрос в Роспотребнадзор КП-Крым пока так и не ответили.

В то же время, бывший санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко призывает туристов воздержаться от поездок в Крым, поскольку курорт перегружен. Это может «сдетонировать определенный всплеск заболеваемости коронавирусом».

При этом глава Крыма Сергей Аксенов еще в начале июля уверял, что в республике больше не будут вводить обязательную обсервацию для приезжих, даже если будет резкий рост количества зараженных. По его словам, любые решения, ограничивающие курортный сезон, повлекут ухудшения в экономике, а потому и бизнесу, и горожанам нужно «научиться жить в новых условиях».

Нагнетание ситуации с заболевшими вынудило главу администрации Ялты Ивана Имгрунта записать видеообращение к отдыхающим и горожанам. По его словам, общее количество заболевших сотрудников в администрации Ялты - восемь человек. Также коронавирус нашли у двух депутатов горсовета. Все инфицированные находятся в удовлетворительном состоянии, проходят лечение.

По словам Имгрунта, ситуация с распространением вируса в Ялте находится под контролем. Градоначальник призвал все заведения общепита и приема отдыхающих соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы не было ухудшения эпидобстановки.

КСТАТИ

По приказу Министерства спорта Крыма, с 20 июля в Ялте приостановлено проведение тренировочного процесса, а также всех тренировочных мероприятий. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, говорится в документе. Спортсмены смогут вернуться к занятиям после особого распоряжения ведомства.

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