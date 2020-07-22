Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 июля: Количество заболевших превысило тысячу

В Крыму продолжают заболевать коронавирусом, однако курортный сезон в разгаре. Накануне вирус обнаружили у восьми сотрудников администрации курортной Ялты и у двух депутатов горсовета.

Для детей, которые отдыхают в МДЦ «Артек», ввели особые меры предосторожности – длительность смен сокращена до 14-ти дней. Уже начата регистрация на дополнительную девятую смену.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки коронавирус подтвердили у 18-ти человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Таким образом, общее количество зараженных в республике превысило тысячу человек и составило 1012, выздоровевших за весь период - 757 человек.

11 из заболевших за сутки выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три – при обращении за медпомощью, четыре – при скрининге здоровых лиц.

Скончались от коронавируса в Крыму составило 13 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 21 июля новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

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