2020-07-22T15:58:43+03:00
Происшествия

Смертельно больная сирота из Керчи перед операцией призналась, что ее насиловал приемный отец

Муж жертвы вспомнил, что она никогда не оставляла их ребенка с дедушкой
Надежда ДАЦЮК
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Екатерина позвонила мужу вечером и рассказала, как в юном возрасте ее неоднократно насиловал отчимЕкатерина позвонила мужу вечером и рассказала, как в юном возрасте ее неоднократно насиловал отчимФото: Рустем АХУНОВ
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Жительница Керчи Екатерина* попала в онкологический центр Симферополя с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. После очередного сеанса химиотерапии женщине стало плохо и она позвонила любимому мужу. Вот только супругу крымчанка рассказала совсем не о своем самочувствии. Измученная смертельной болезнью Катя призналась ему в том, что больше десяти лет назад ее насиловал приемный отец.

Как стало известно КП-Крым, 32-летняя Екатерина позвонила мужу перед операцией. Опешивший от таких признаний супруг немедленно вызвал полицию, и оперативники выехали в больницу к женщине.

У Екатерины сотрудники МВД хотели взять показания, но жертва насилия не стала писать заявление на приемного отца, сославшись на плохое самочувствие.

Муж Екатерины говорит, что известие о страшном детстве супруги стали для него неожиданностью, ведь он не видел напряженности в отношениях между женой и ее приемным отцом.

Но Алексей* вспомнил, что Катя никогда не оставляла их ребенка с дедушкой и говорила, что тот не умеет обращаться с детьми. Приемная мать женщины уже никогда не узнает правду, ведь она умерла четыре года назад.

По информации КП-Крым, уголовное дело против отчима пока не возбуждено, ведется проверка.

*Имена изменены

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ИСТОЧНИК KP.RU

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