Смертельно больная сирота из Керчи перед операцией призналась, что ее насиловал приемный отец

Жительница Керчи Екатерина* попала в онкологический центр Симферополя с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. После очередного сеанса химиотерапии женщине стало плохо и она позвонила любимому мужу. Вот только супругу крымчанка рассказала совсем не о своем самочувствии. Измученная смертельной болезнью Катя призналась ему в том, что больше десяти лет назад ее насиловал приемный отец.

Как стало известно КП-Крым, 32-летняя Екатерина позвонила мужу перед операцией. Опешивший от таких признаний супруг немедленно вызвал полицию, и оперативники выехали в больницу к женщине.

У Екатерины сотрудники МВД хотели взять показания, но жертва насилия не стала писать заявление на приемного отца, сославшись на плохое самочувствие.

Муж Екатерины говорит, что известие о страшном детстве супруги стали для него неожиданностью, ведь он не видел напряженности в отношениях между женой и ее приемным отцом.

Но Алексей* вспомнил, что Катя никогда не оставляла их ребенка с дедушкой и говорила, что тот не умеет обращаться с детьми. Приемная мать женщины уже никогда не узнает правду, ведь она умерла четыре года назад.

По информации КП-Крым, уголовное дело против отчима пока не возбуждено, ведется проверка.

*Имена изменены

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчанин проведет 18 лет в колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних

От педофила пострадали две девочки 13 и 15 лет (подробнее)

"Как в девяностые": В крымском поселке на пляж вынесло тело мужчины с гирей на шее

Погибший был одет в деловой костюм, сообщают очевидцы (подробнее)