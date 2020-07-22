В Крыму участника украинского нацбатальона посадили на восемь лет
Жителя Черноморского района Крыма признали виновным в том, что он состоял в украинском националистическом батальоне, который является незаконным вооруженным формированием на территории РФ.
Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму, 55-летний мужчина уехал на Украину и добровольно вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» в 2016 году.
Возглавлял незаконное общество организатор серии блокад Крыма Ленур Ислямов. Батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины.
По данным управления ФСБ, крымчанин блокировал транспортное движение в районе пропускного пункта «Чонгар» и незаконно досматривал грузы и авто граждан, пересекающих госграницу.
Кроме того, он выполнял и другие указания руководителей батальона, а также поддерживал общие цели участников движения - в частности, возвращение Крыма в состав Украины. Также сообщается, что крымчанин овладел техниками рукопашного, ножевого боя и прошел военную подготовку.
Спустя некоторое время мужчина вернулся в Крым, но из состава нацбатальона не вышел и не пошел с повинной в полицию. Тем не менее, в феврале этого года участника батальона задержали сотрудники ФСБ России. Было возбуждено уголовное дело.
Черноморский районный суд Крыма признал мужчину виновным и назначил восемь лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
Участника нацбатальона задержали в феврале текущего года.Видео: пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю! другой источник
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Расстреливали и сжигали мирных граждан»: ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Крыму
Материалы будут переданы в Государственный архив Крыма (подробнее)
В Крыму ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую
Она входила в целую сеть подобных заведений по всей стране (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU