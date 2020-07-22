2020-07-22T16:50:26+03:00
Происшествия

В Крыму участника украинского нацбатальона посадили на восемь лет

Мужчина принимал участие в блокаде полуострова и прошел военную подготовку [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Крымчанина арестовали в феврале, а решение по уголовному делу суд вынес 21 июля. Фото: кадр из видео управления ФСБ по Крыму и СевастополюКрымчанина арестовали в феврале, а решение по уголовному делу суд вынес 21 июля. Фото: кадр из видео управления ФСБ по Крыму и Севастополю
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Жителя Черноморского района Крыма признали виновным в том, что он состоял в украинском националистическом батальоне, который является незаконным вооруженным формированием на территории РФ.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму, 55-летний мужчина уехал на Украину и добровольно вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» в 2016 году.

Возглавлял незаконное общество организатор серии блокад Крыма Ленур Ислямов. Батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины.

По данным управления ФСБ, крымчанин блокировал транспортное движение в районе пропускного пункта «Чонгар» и незаконно досматривал грузы и авто граждан, пересекающих госграницу.

Кроме того, он выполнял и другие указания руководителей батальона, а также поддерживал общие цели участников движения - в частности, возвращение Крыма в состав Украины. Также сообщается, что крымчанин овладел техниками рукопашного, ножевого боя и прошел военную подготовку.

Спустя некоторое время мужчина вернулся в Крым, но из состава нацбатальона не вышел и не пошел с повинной в полицию. Тем не менее, в феврале этого года участника батальона задержали сотрудники ФСБ России. Было возбуждено уголовное дело.

Черноморский районный суд Крыма признал мужчину виновным и назначил восемь лет лишения свободы.

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Участника нацбатальона задержали в феврале текущего года.Видео: пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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