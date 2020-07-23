У иностранцев не будут требовать справку о коронавирусе при въезде в Крым

Иностранцы, лица без гражданства и прибывшие из-за рубежа россияне не обязаны иметь при себе отрицательный результат тестирования на COVID-19. В течение трех дней по приезде они должны пройти ПЦР-обследование в аккредитованных лабораториях и отправить результат по электронной почте в управление Роспотребнадзора. Тоже самое касается соотечественников, прибывших из-за границы.

- Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения направлять в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю посредством электронной почты e-mail: lab@82.rospotrebnadzor.ru, - говорится в новой редакции указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности к ЧС по коронавирусу.

Изоляция в условиях обсерватора остается обязательным условием для прибывших из-за рубежа «ввозными» авиарейсами - организованными через дипломатические представительства групповые трансферы для граждан России, застрявших в других странах из-за отмены зарубежных полетов. За бесперебойную работу обсерваторов и лабораторные обследования отвечает Минздрав Крыма.

Если граждане прибыли из-за рубежа в другой регион, то при въезде в Крым в течение суток им необходимо отправить результаты исследования на COVID-19 в управление Роспотребнадзора.

Изменения коснулись въезда иностранцев, которые прибывают в Крым для работы. Их изоляцию на 14 дней обеспечивают работодатели в помещениях, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников и функционирующих по типу обсерваторов.

Напомним, с 15 июля в Крыму отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы граждан. Вместо этого при въезде они должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 на английском или русском языках, сделанный не менее, чем за три дня до прибытия в страну. Если такого документа нет, то прибывший из-за рубежа гражданин должен сделать такой тест по месту проживания, и до его результатов соблюдать самоизоляцию.

Ранее все прибывшие через пункты пропуска на украинско-российской границе отправлялись в обсерватор, где на 10-й день пребывания сдавали тест на COVID-19. В общей сложности в изоляции приезжие из-за рубежа проводили 14 дней.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для зарубежных туристов в Крыму отменили обязательную обсервацию

Но чтобы попасть на полуостров, придется предъявить тест на COVID-19 (подробнее)

Крым отменил все ограничения для туристов с 15 июня

В обсерваторы будут отправлять только приехавших из-за рубежа (подробнее)