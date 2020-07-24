Керченский завод спустил на воду малый ракетный корабль

Керченский судостроительный завод «Залив» 24 июля спустил на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон».

Корабль в длину - около 67 метров, в ширину - 12 метров. Скорость его хода - около 30 узлов, а дальность плавания - 2,5 тысячи миль.

- На наших глазах возрождение крымского судостроения происходит сумасшедшими темпами. Все прекрасно помнят, каким был завод в 2014 году, и как сильно видны изменения на сегодняшний день. Все это стало возможным лишь благодаря самоотверженному труду руководства и трудового коллектива завода, а также благодаря колоссальной поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и сотрудничеству с Министерством обороны РФ, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также выразил уверенность, что темпы работ на предприятии будут увеличиваться. Кроме того, Аксенов рассказал, что линейка кораблей, представленная на заводе «Залив», вызвала восхищение у президента РФ Владимира Путина.

- Когда закладывали новые суда, президент сам видел, что здесь действительно люди - достойные, компетентные, которые в состоянии выполнить любую поставленную задачу, - отметил Аксенов.

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