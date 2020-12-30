В Симферополе и Ялте 31 декабря и 1 января вода будет подаваться без ограничений. В Евпатории завтра должны возобновить централизованное горячее водоснабжение.- На 31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - И в Евпатории завтра должны дать горячую воду.По информации руководителя ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, монтаж трубы для закольцовки столичного водовода уже закончен, и теперь воду из подземных источников Бахчисарайского района можно подавать в Добровскую долину.- Наконец таки город Симферополь полностью закольцован, и мы можем маневрировать с подачей воды, - подчеркнул Баженов.Первые две скважины от нового водозабора Вилино-2 уже подают воду для нужд столичного региона. 30 декабря проходит врезка трубы на станции «Веселое», что позволит водопоставляющей организации поставлять ресурс в столичный регион. В праздничные дни увеличится забор воды из Партизанского и Симферопольского водохранилищ.Ялту выручают горные источники и водопады. В совокупности Уч-Кош, Учан-Су, Массандровский водопад дают по 30 тысяч кубометров воды в сутки. К водоснабжению подключили озеро Магаби.Ранее власти Ялты опубликовали график водоподачи в новогодние праздники. Бесперебойно вода будет поступать потребителям 31 декабря, 1,6 и 7 января. В остальные дни вода подается по графику с 6 до 9 утром и с 18 до 21 вечером.Симферополь находится на почасовой подаче воды с 24 августа.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ новогодние праздники график подачи воды в Ялте и Симферополе пересмотрятНа Южный берег пришла вода из горных источников, в центральную часть — из подземных (подробнее)Ялта будет учиться у Симферополя жить по графику подачи водыСкорректировать графики подачи воды власти рассчитывают с помощью жалоб (подробнее)