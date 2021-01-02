Факельное шествие, которое прошло на Украине 1 января в честь годовщины рождения Степана Бандеры, глава Крыма Сергей Аксенов назвал «нацистским шабашем».- Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны, - заявил Аксенов на своей странице в соцсетях.По словам главы РК, бандеровщина – «смертельная зараза, которая губит Украину».- Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности. Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области, - подчеркнул политик.Также Аксенов выразил уверенность, что «бандеровщина отправится на свалку истории».Напомним, Крым стал частью России после событий 2014 года, когда жители полуострова во время референдума отдали свой голос за воссоединение с РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму удивились, что Зеленский нашел песок в ЯлтеНовогоднее обращение президента Украины прокомментировали на полуострове (подробнее)Пушков указал на ошибку в речи Зеленского о КрымеСенатор отметил, что в Ялте нет песчаных пляжей (подробнее)