Украина делает заявления о возможной военной агрессии России для того, чтобы получить финансовую поддержку на военные нужды от НАТО и США. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.Ранее в Службе внешней разведки Украины предсказали «вторжение российской армии» на территорию страны. В Киеве предполагают, что Россия способна пойти на такой шаг, чтобы решить вопрос нехватки воды в Крыму.- Тема российского военного вторжения на Украину в связи с решением проблемы водообеспечения полуострова муссируется уже достаточно давно. И если сначала речь шла в целом о вторжении России на территорию Украины, то теперь появилась новая страшилка, которой Киев пытается демонизировать нашу страну, - отмечает Владислав Ганжара. - Как бы ситуация с водой в Крыму не складывалась, военное вторжение на Украину из-за этого не произойдет. Выход уже найден - есть четкая программа правительства РФ.По мнению политолога, многие страны уже не обращают внимания на заявления политических и военных деятелей Украины.- Вероятно, Киев пытается получить такой риторикой определенную финансовую поддержку на военные нужды. В первую очередь, от США, НАТО и так далее. Но эта просящая рука Киева всем порядком уже надоела, - заключил эксперт.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВслед за Ислямовым: В Совфеде предложили посадить инициатора водной блокады КрымаСенатор Сергей Цеков обвинил украинского депутата Андрей Сенченко в терроризме (подробнее)Организатор энергоблокады Крыма Ленур Ислямов заочно получил 19 лет колонииВ 2015 году бывший вице-премьер республики подорвал ЛЭП в Херсонской области Украины (подробнее)