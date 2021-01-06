Шесть курортов Крыма вошли в топ-10 городов для отдыха в январе с детьми. Дополнительная неделя каникул сдвинула разъезд по домам туристов из популярных регионов.По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, десятку популярных направлений возглавила Ялта, где в среднем бронируют 5 суток проживания и тратят на троих 7920 рублей в сутки. Вторую позицию занимает лыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области — здесь останавливаются на три дня и в среднем платят 4694 рубля за проживание. Тройку популярности замыкает Севастополь, где готовы провести 5 дней и тратят на это в среднем 3989 рублей на семью из трех человек в сутки.Далее по популярности следует Алушта — 3 суток и 3222 рубля затрат, Алупка — 8,5 суток и 4012 рублей, Евпатория – 10,5 суток в среднем и 3360 рублей оплаты. На седьмой позиции Сочи, где туристы готовы провести 11 суток и платят по 1853 рубля за жилье, на восьмой - Санкт-Петербург с продолжительностью в 3,5 суток и стоимостью 6159 рублей. Еще один крымский курорт Судак на девятой позиции с показателем 11 суток при стоимости 5149 рублей за ночевку, и замыкает рейтинг Казань — 5 суток погостить и 3800 рублей заплатить.Напомним, на новогодние каникулы Крым рассчитывает принять около полумиллиона туристов. Только в Ялте заранее забронировали номера почти 100 тысяч гостей.По решению мэрии Москвы, зимние каникулы столичных школьников продлятся до 17 января.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымские власти ждут около полумиллиона туристов на Новый годНа следующий год ставится планка принять до 8 миллионов туристов (подробнее)Какие ограничения ждут туристов на новогодние праздники в Крыму«Комсомолка» разбиралась, что можно, а что нельзя делать отдыхающим во время зимних каникул на полуострове (подробнее)