Великобритания разрешила своим судам заходить в Керченски, Ялтинский и Евпаторийский порты и оплачивать услуги ГУП «Крымские морские порты». Это закреплено в генеральной лицензии, размещенной 6 января на сайте правительства королевства.С 1 января британским торговым судам разрешено оплачивать лоцманские услуги за проход через Керченский пролив и за пользование крымскими портами. Причем о своем намерении зайти в порт или пройти под Крымским мостом капитаны судов должны известить OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима. В документе напрямую указывается получатель платежей — государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские морские порты», его филиал «Госгидрография» и портовые терминалы предприятия.Напомним, предприятие «Крымские морские порты» создали весной 2014 года, когда Госсовет Республики Крым объединил все порты региона (в Керчи, Феодосии, Ялте и Евпатории). Также в состав ГУПа включили Керченскую паромную переправу, «Госгидрографию» и «Порт-Терминал».После воссоединения Крыма с Россией, все торговые и рыболовецкие порты полуострова попали под международные санкции, круизное движение прекратилось. Единственный доход для КМП приносила работа Керченской переправы, что продлилось до открытия движения по Крымскому мосту в 2018 году. Сокращение доходов привело к сокращению портовых работников и в мае 2018 года из 6000 человек сохранили работу только 2759. К 2020 году уволили еще 321 сотрудника.В конце 2020 года Евросоюз продлил санкции против России, введенные в 2014 году в отношении отдельных сфер экономики. С 1 января 2021 года Великобритания окнчательно вышла из состава ЕС.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Крымские морские порты» объявили о массовом увольнении из-за санкцийСотни людей потеряют работу 31 марта, большинство из них — керчане (подробнее)После смены руководства «Крымские морские порты» ждет сокращение персоналаНовый гендиректор возглавил ГУП в декабре (подробнее)