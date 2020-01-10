После смены руководства «Крымские морские порты» ждет сокращение персонала
Новый гендиректор возглавил ГУП в декабре
Фото: Архив "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На предприятии ГУП «Крымские морские порты» грядет сокращение персонала.
- Да, сокращения действительно предполагаются, - сообщили КП-Крым в руководстве предприятия.
Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года предприятие возглавил керчанин Николай Зеленкевич. По информации Минтранса Крыма, он с 2012 года работал в одном из филиалов ГУП «Крымские морские порты» - «Керченских морских портах».
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ИСТОЧНИК KP.RU