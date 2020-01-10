После смены руководства «Крымские морские порты» ждет сокращение персонала

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:19:16+03:00

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На предприятии ГУП «Крымские морские порты» грядет сокращение персонала.

- Да, сокращения действительно предполагаются, - сообщили КП-Крым в руководстве предприятия.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года предприятие возглавил керчанин Николай Зеленкевич. По информации Минтранса Крыма, он с 2012 года работал в одном из филиалов ГУП «Крымские морские порты» - «Керченских морских портах».

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ИСТОЧНИК KP.RU