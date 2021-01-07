С 1 января в Крыму подорожал проезд в электричках. Стоимость проезда по 1 км пути в расчете на одного пассажира увеличилась с 1,57 рублей до 1,62 рублей.- Например, стоимость проездного документа по маршруту «Симферополь - Джанкой» составит 147,42 рублей вместо 142,87 рублей, -пояснили в Южной пригородной пассажирской компании.Проезд по территории Краснодарского края устанавливается в 39 рублей за проезд по зоне в 10 км. Таким образом билет на маршрут «Анапа-Керчь» стоит 461,28 рубль вместо прежних 439 рублей.Также с 1 января запущены дополнительные рейсы между Симферополем и Феодосией, и Симферополем и Севастополем. Электричка из Феодосии отправляется в 17.20 и прибывает на столичный железнодорожный вокзал в 21.20. Из Симферополя дополнительный рейс стартует в 19.55 и доезжает до станции Феодосия в 23.40.Из Севастополя добавочный рейс назначен на 20.15 с прибытием в Симферополь в 21.45. в обратном направлении электропоезд выдвигается в 22.05 и доходит до Севастополя в 23.40.Актуальное расписание с возможностью приобрести билеты онлайн размещено на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымские электрички начнут ходить по зимнему расписаниюВечерние рейсы из Севастополя в Симферополь и обратно отменят (подробнее)Все старые электрички Крыма заменят новыми поездами до конца годаСовременные рельсовые автобусы дадут новый толчок в развитии транспортной инфраструктуры республики (подробнее)