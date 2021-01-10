На днях бывший секретарь СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что в 2014 году в Генеральном штабе ВСУ готовили спецоперацию по возвращению Крыма. Планировалось привлекать десант и другие военные части, однако, по неизвестным причинам план не реализовали. Крымский политолог Владимир Джаралла рассказал КП-Крым, что это лишь очередной миф.- Думаю, это ложь, пример того, как начинают создавать новые мифы. Мы помним, что творилось тогда в уже агонизирующей стране, это было просто невозможно. Наоборот, при наличии воли и решительности прежние власти могли повернуть эту силу против путчистов и подавить государственный переворот, - прокомментировал эксперт.Политолог уверен, что власти просто побоялись идти на радикальные меры.- Они оказались трусами, способными лишь «схемы мутить», за что и получили. Но кое-что правдивое в этих фантазиях есть: Крым должен был быть залит кровью, как в мае 2014 произошло в Одессе, Мариуполе, Днепропетровске и Киеве. Вот только русская армия этого не допустила вместе с перешедшими на сторону народа воинами бывшей армии Украины. И они до сих пор единственное, что защищает нас от злобной ненависти северных соседей, - подытожил Джаралла.Напомним, референдум в Крыму провели в марте 2014 года, местные жители проголосовали за возвращение полуострова в состав РФ.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Украина планировала вернуть Крым с помощью десантаСпецоперацию хотели реализовать в 2014 году (подробнее)На Украине снова предложили вернуть Крым военным путемЭкс- представитель Украины на переговорах по Донбассу заявил, что полуостров уже не вернуть путем мирной интеграции (подробнее)