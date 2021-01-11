Новогодние праздники шли в семье жителей крымского села Охотское замечательно. Рождество тоже начиналось хорошо. Но святой праздник 8 января омрачил жуткий поступок хранительницы очага.Женщина чуть старше 40 лет готовила на кухне салаты, когда ее гражданский муж попросил принести нож, чтобы порезать колбасу. Крымчанка решила, что ей будет проще бросить мужчине нож через комнату. Так она и поступила, в надежде, что муж поймает острый предмет. Полет ножа остановил 19-летний сын. Своим телом.Парень с кухонным ножом в животе стоял посреди комнаты и не мог понять, что происходит. Мать не верила своим глазам. А вот гражданский муж крымчанки не стал терять время, схватил мобильный телефон и стал вызывать скорую помощь. Понимая, к чему привела халатность, жительница села Охотское едва не сошла с ума.Как удалось выяснить КП-Крым, медики быстро прибыли по адресу проживания семьи и в срочном порядке госпитализировали раненного парня. В больнице выяснилось, что мать попала сыну в правую часть живота. Молодому человеку диагностировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением слепой кишки и внутренним кровотечением.Женщина дала полиции признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде и ждет решения суда.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВечеринка с поножовщиной: в Ялте парень зарезал товарища17-летний юноша признался в преступлении (подробнее)В Крыму пьяный рецидивист устроил поножовщину из-за ревностиИнцидент произошел в Красноперекопском районе (подробнее)