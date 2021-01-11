С 11 января крымские школьники снова сели за парты после длительных новогодних каникул, которые начались досрочно - с 28 декабря. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, дистанционное обучение оказалось неэффективным. Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, школьникам снова придется вернуться за домашние компьютеры.- Министерство просвещения признало, что дистанционное обучение хуже, чем очное. Качество образовательных программ гораздо ниже. Это уже доказано. С точки зрения системы обучения, дистанционное обучение качественного образования дать не может в силу технической неготовности и отсутствия опыта у педагогов. Поэтому учимся очно, если не будет других мер или каких-то взрывных историй в части роста заболеваемости, - сказал Аксенов.При этом министр образования РК Валентина Лаврик добавила, что очное обучение в 2021 году возможно только при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм школьниками, родителями и учителями.Решение объявить школьные каникулы досрочно Сергей Аксенов принял по рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства образования РК.Отметим, что до новогодних праздников в Крыму ежедневно фиксировали не меньше 300 заболевших коронавирусом ежедневно. С 1 января текущего года цифра по зараженным ковидом ежедневно уменьшается – за последние сутки зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусом.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымские школьники и студенты с 11 января будут учиться в очном режимеСергей Аксенов рассказал о некачественном дистанционном образовании (подробнее)Глава Крыма заявил, что дистанционного обучения не будетПо его словам, на карантине качество образования снизится (подробнее)