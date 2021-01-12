Украинская сторона хочет устроить публичный суд над Россией во время саммита в формате «крымской платформы». Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России на международный саммит, который планируется провести в мае. Дипломат заявил, что на саммите будет обсуждаться только вопрос возвращения Крыма.- Интервью господина Кулебы оскорбительное по содержанию и по форме. Удивительно, что такой человек стоит на посту дипломата, который должен вести переговоры. Дипломатия Украины находится в глубочайшем тупике. Весь проект «крымской платформы» является пропагандистским и антироссийским. Смысл его состоит в том, чтобы поднять вопрос о Крыме в плане территориальных претензий к России. Участие российской стороны рассматривается украинскими представителями исключительно как повод устроить некий публичный суд, - отметил Джаралла.Напомним, на Украине начали говорить о так называемой «Крымской платформе» еще осенью. Заявленная политиками цель - привлечь международное внимание к вопросу о принадлежности Крыма.Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИДа Дмитрий Кулеба поднимают крымский вопрос на всех международных встречах.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-министр иностранных дел Украины предрек провал «Крымской платформы»Павел Климкин заявил, что это не принесет Украине практического результата (подробнее)Эксперт оценил готовность Америки поддержать украинский проект по возврату КрымаПо мнению политолога, так называемая «Крымская платформа» была придумана не на Украине (подробнее)