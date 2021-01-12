Трех задержанных в Крыму членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» приговорили к лишению свободы сроком до 20 лет.Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, в 2017 году двое осужденных организовали в Белогорске деятельность подразделения запрещенной организации подразделения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Третий осужденный был членом ячейки. По данным следователей, все члены организации склоняли местных жителей участвовать в запрещенной деятельности.Кроме того, в суде сообщили, что осужденные вели скрытную деятельность, чтобы создать условия для насильственного захвата власти.В отношении двух руководителей ячейки возбуждены уголовные дела по факту организации деятельности террористической группы (часть 1 статьи 205.5 УК РФ) и за покушение на насильственный захват власти…(часть 1 статьи 30 и статьи 278). Против еще одного участника «Хизб ут-Тахрир» возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 и по части 1 статьи 30 и статьи 278 УК РФ.Суд признал виновными троих осужденных. Один руководитель ячейки получил 18 лет лишения свободы, второй – 17 лет. Участнику запрещенной организации дали 13 лет. Первые два года они будут отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.Напомним, что в Крыму регулярно задерживают членов подразделений «Хизб ут-Тахрир». Так, в марте прошлого года в Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности арестовали четырех членов ячейки. А в июле силовики задержали троих главарей и четверых рядовых активных участников группировки. В жилищах задержанных правоохранители нашли и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средства связи и электронные носители информации. В сентябре семь членов организации получили до 20 лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФСБ задержала в Крыму 7 членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»Против 3 главарей и 4 участников группировки возбудили уголовные дела (подробнее)Семь членов Хизб ут-Тахрир получили до 20 лет в колонииИх признали виновными в организации террористической ячейки (подробнее)