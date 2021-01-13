Около 500 человек уже успели получить медицинскую помощь от военных медиков, которые работают в мобильных ковидных госпиталях Минобороны РФ.Госпиталь оснастили всем необходимым оборудованием и полностью обеспечили медикаментами.Каждый день больше 40 жителей Ялты и Симферополя обращаются за помощью к военным врачам. Первых пациентов приняли еще в конце декабря. Люди получают консультации, назначения, а в случае необходимости, продолжают лечение на базе госпиталя.Напомним, два мобильных госпиталя доставили на территорию полуострова по поручению президента России Владимира Путина из Ростова-на-Дону вместе с личным составом медицинского отряда специального назначения.Всего в Крыму работало 100 военнослужащих. Госпитали развернули на территории медцентра Семашко в Симферополе и территории санатория в Ялте. Первых пациентов в них приняли уже 28 декабря.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео, как работают мобильные ковидные госпитали в ЯлтеВсе поступившие пациенты уже начали свое лечение (подробнее)Военные разворачивают мобильный госпиталь на территории санатория «Ялтинский»Под лазарет приспособили футбольную площадку (подробнее)