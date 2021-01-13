Крымские власти запускают масштабный проект, который позволит медработникам получить дополнительные льготы в виде скидочных карт. Медперсонал получит скидки от 5 до 15% на покупку различных товаров, сообщил КП-Крым председатель городского совета Симферополя Виктор Агеев.- Мы сперва хотели запустить эту систему только по Симферополю, но потом решили сделать по всему Крыму. Всего в республике около 40 тысяч медработников и все они получат от 5 до 15% скидки в некоторых сетевых магазинах, аптеках и на автозаправках полуострова, - объяснил Агеев.Многие предприниматели охотно поддержали инициативу властей.- Директор строительного гипермаркета «Новацентр» готов давать 10% скидки медикам хоть с сегодняшнего дня. «Чистый дом» - от 10 до 15%, аптеки - не меньше 5%. Остальные представители бизнеса решают вопросы с банком и будут выводить процентную скидку по каждому предприятию отдельно, - отметил председатель Горсовета.Власти предложили не выпускать отдельные карты, а привязать эту услугу к зарплатным карточкам медиков.- Мы хотим ввести скидочную карту как можно быстрее. Надеемся сделать до конца месяца. Скидка будет действовать абсолютно на все товары, которые представлены в магазинах, согласившихся на такую схему, - заключил Агеев.Информация о старте программы будет доведена до медиков банковскими сотрудниками через смс сообщения. Напомним, что власти Крыма внесли предложение продлить для медиков бесплатный проезд в общественном транспорте до конца года. Законопроект находится на рассмотрении в Госсовете.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБесплатный проезд в транспорте для медиков Крыма продлят до конца годаЗаконопроект находится в Госсовета Крыма (подробнее)Видео: Как в Крыму работают мобильные ковидные госпитали МинобороныМедики успели принять уже больше 500 пациентов (подробнее)