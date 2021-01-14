В начале января социальные сети всколыхнула информация о работе строительной техники на пляже возле бухты Капсель, что около Судака. Бухта примечательна своей местностью. Аквалангисты обожают ее за чистейшую воду и гроты, туристы за тишину и первозданность. И вот у кромки воды появились бульдозеры, которые вели земляные работы. Местные жители подняли панику. Но, как оказалось, напрасно.«ТАВРИДА» НИ ПРИ ЧЕМПервым делом жители Судака стали грешить на «Центр развития культурных инициатив», который занимается строительством круглогодичного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида», который переехал сюда в 2019 году. Однако представители компании уверяют, что не имеют никакого отношения к разрытию пляжной зоны.- Проект строительства образовательного центра не затрагивает пляж, - объясняет Павел Панков, представитель автономной некоммерческой организации «Центр развития культурных инициатив».По словам представителя администрации Судака, на месте ведутся плановые берегоукрепительные работы из-за возможных обвалов.ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИЙВ администрации курортного Судака корреспонденту КП-Крым сообщили, что на пляже бухты действительно укрепляют берег. Делают это для того, чтобы не осыпался грунт.- Территория не относится к заповедникам или зонам, которые охраняются экологическими службами. Это просто дикий пляж, который приводят в соответствие с нормами безопасности. Сейчас на месте выполняются противооползневые работы в рамках благоустройства пляжей и подготовки к курортному сезону. Там существует много расщелин, которые размыты дождями. К сожалению, у нас были несчастные случаи, когда людей придавливало грунтом. Поэтому нужно сделать все, чтобы это не повторилось, - заявили в администрации.Действительно, в 2013 году возле горы Алчак-Кая в Капсельской бухте произошла трагедия. У моря на ночевку в палатках остановилась группа из 17-ти человек. Ночью случился сдвиг большого пласта земли, которая упала на отдыхающих. В результате погиб 18-летний парень.БОЛЬШОЙ ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДАВскоре территорию около бухты Капсель и мыса Меганом облагородят. Здесь построят арт-резиденцию с культурным центром, кинотеатром, спортивным комплексом, лодочным пирсом, кампусами для молодых творцов и полноценными дорогами.Строительство идет на законных основаниях, а сам проект вписан в генеральный план Судака. Причем именно город получит от форума прямую выгоду. Водовод, строительство которого запланировано в рамках плана, пройдет транзитом через близлежащие поселки и обеспечит людей бесперебойным водоснабжением. Появится и напорный коллектор и канализационно-насосная станция. Также запланирована реконструкция подстанции «Капсель», питающей электричеством весь Судак.Согласно трехстороннему соглашению о сотрудничестве администрации Судака, АНО «Центр развития культурных инициатив» и Совета министров Республики Крым, проект арт-резиденции не предусматривает перекрытия доступа к морю. Территория застройки находится вне границ особо охраняемых природных объектов Крыма. В планах облагородить прибрежную зону и провести туда освещение. Экологичность территории обещают сохранить.По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, строительство арт-резиденции даст региону только плюсы.- Во-первых, запланирован ремонт дороги от автодороги «Грушевка - Судак - Краснокаменка» до автодороги «Алушта - Судак – Феодосия» с подъездом к кластеру «Таврида». Во-вторых, появится возможность создать открытую набережную с торговыми местами в Капсельской бухте, - заявлял Аксенов и подчеркивал, что арт-кластер в перспективе способен дать Крыму дополнительно около 40 тысяч туристов в год, что положительно отразится на экономике Судака.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа скульптуры крымского фестиваля «Таврида-Арт» надели защитные маскиФестиваль ежегодно проводится в бухте Капсель под Судаком (подробнее)Не дешево, но сердито: Как отдохнуть в палатке на побережье КрымаПлатные кемпинги, заповедники и непредсказуемые соседи ждут «дикарей» (подробнее)