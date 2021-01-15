Разработку крымской вакцины, которую изготавливают в КФУ имени Вернадского, планируют закончить уже к весне. Сейчас завершается этап ее испытания на животных.- Результаты пока что положительные, - рассказывает КП-Крым проректор КФУ им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин. На кроликах уже идет антителообразование, и есть перекрестные реакции с вирусом, но пока мы не можем точно сказать об интенсивности нашей вакцины - экспериментов было не так много.По словам проректора, ученые пока не могут точно сказать, насколько эффективной станет местная вакцина. Но остался всего один этап - иммунизация мышей. Тогда и можно будет сделать окончательные выводы.- К концу января у нас появятся генетически модифицированные мыши. Мы планируем одну часть животных иммунизировать, а другую - наоборот, заразить. После этого посмотрим на результат, и уже можно будет выпускать вакцину в массы, - отмечает Кубышкин.Если эксперименты покажут хорошие результаты, то первую вакцину сделают уже весной.- Сначала, конечно, ее смогут попробовать добровольцы, а после всех этапов оформления вакцина станет массовой, - подчеркнул ученый.О новой крымской вакцине ученые заявили еще в октябре. Ее главным отличием стало то, что этот препарат можно будет вдыхать, а не колоть, как другие прививки. Для создания уникального препарата ученые взяли за основу один олигонуклеотид - тиофосфатный фрагмент ДНК - в форме лассо, содержащий активатор врожденного иммунитета, и антиген с фрагментом генома SARS-CoV-2. Ученые уверяют, что организм его идентифицирует и выработает антитела.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымские ученые заявили о создании новой вакцины от COVID-19Главное отличие препарата от других - его можно вдыхать (подробнее)Крымская вакцина от коронавируса готова на 20%Результат применения на животных станет известен к концу года (подробнее)