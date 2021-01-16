Многоэтажный дом в Керчи, который пострадал от взрыва газа 26 августа 2020 года, отремонтируют до конца мая 2021 года. Четырем семьям уже купили квартиры за счет государства.Напомним, взрыв газа на улице Кирова, 93 в Керчи произошел на девятом этаже 10-ти этажного дома. Образовавшийся пожар повредил 6 квартир. А между между 9-м и 10-м этажами произошло обрушение перекрытий. В результате погибла 51-летняя женщина. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 115 человек. Крымские власти были вынуждены объявить чрезвычайную ситуацию.По состоянию на 14 января в двух пунктах временного размещения находятся 27 человек. В свои квартиры вернулись 130. Для контроля технического состояния жилого дома в местах трещин установлены гипсовые маяки.Глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал КП-Крым, что ремонт многоэтажного дома закончится в мае 2021 года.- Государственная компания «Шельф» провела ряд экспертиз. Сейчас они готовят проектно-изыскательскую работу. Заключение предоставят городу, с помощью него станет понятно, что с этим домом делать - провести реконструкцию, снести часть здания или все. На основании проекта будут выполнены работы, которые закончатся в мае 2021 года. Всех жителей мы уже уведомили, - прокомментировал Бороздин.Четырем семьям, чье жилье повредил огонь, уже приобрели квартиры. Другим жителям поврежденного дома в ближайшее время предоставят жилые помещения маневренного фонда до полного восстановления дома по Кирова, 93.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ жилом доме в Керчи взорвался газ, есть пострадавшиеПожар охватил два верхних этажа высотки, пришлось эвакуировать людей (подробнее)Видео пожара в жилом доме в КерчиПоявилось видео пожара в жилом доме в Керчи, где взорвался газ (подробнее)