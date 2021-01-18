На контейнерных площадках Симферополя в конце января поставят новые баки для раздельного сбора мусора. Жители столицы смогут выбрасывать органические и сухие отходы в разные емкости.Проект с желтыми и зелеными контейнерами запустят сначала в Симферополе, чтобы понять, как на это отреагирует население, рассказал КП-Крым директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Денис Попко.- Зеленые баки будут предназначены исключительно для органических отходов, желтые - для сухих, например, для бумаги, пластика, стекла. Запуск этого проекта в Симферополе будет пилотным, потом введем раздельный сбор мусора по всему Крыму, - объяснил Попко.Списка точных адресов, где разместят контейнеры для раздельного сбора мусора, еще нет. Уже известно, что для этих целей закупили 121 бак.- Контейнеры поставят в трех районах: Центральном, Железнодорожном и Киевском. Сначала разместим по одному баку для сухой фракции на мусорных площадках. Если накопление этих отходов будет хорошим, добавим больше емкостей. Там, где желтыми баками пользоваться не будут - оставим только зеленые, - рассказал руководитель предприятия.Попко отметил, что перегружать граждан множеством баков - отдельно для бумаги, стекла, пластика, металла, они не хотят. Тем более, что размер контейнерной площадки этого не позволит.- Мы никому не навязываем, как нужно выбрасывать мусор, просто даем возможность выбора. Жителям столицы рекомендую поставить дома также две емкости - отдельно для влажных и для сухих отходов. Я сам две недели пробовал так сортировать, никаких неудобств это не доставляет. Под раковиной спокойно помещается два ведра для ТКО, - отметил Денис Попко.Сортировать отобранный мусор будут на девяти мусороперегрузочных станциях.- Все отсортированные отходы пока будут увозить на материковую часть России. Организации Крыма, которым может пригодиться вторсырье, могут также обращаться к нам. Составим договор и будем поставлять необходимые материалы. Но сначала нужно посмотреть на объем образующихся вторичных ресурсов, - отметил директор ГУП РК «Крымэкоресурсы».Желтые контейнеры для сухой фракции появятся на улицах Симферополя уже в конце января. Лодки, которые стоят около мусорных баков, убирать не будут. Напомним, что туда нужно выбрасывать только крупногабаритный мусор, например, старую мебель.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтолица Крыма станет первой, где внедрят систему раздельного сбора мусораК концу января в Симферополе начнется установка 121 контейнера (подробнее)Почему в ближайшие десять лет в Крыму не будет переработки мусораПредложения инвесторов в министерстве ЖКХ республики даже не читают (подробнее)