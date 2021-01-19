На полуострове стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Как сообщила вице-премьер республики Елена Романовская, для проведения кампании уже подготовили 31 прививочный кабинет. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.Крым получил 8042 дозы вакцины, 800 направили в Ялтинскую больницу ФМБА. По словам Романовской, в скором времени планируется осуществление выездов прививочных бригад на предприятия. Для них создадут все необходимые условия для проведения вакцинации.- Уже привито 1091 человек, 188 получили вторую дозу вакцины. До конца февраля текущего года в Крым будет поставлено 84 тысячи 600 доз вакцины, - отмечает вице-премьер.КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУЧтобы записаться на иммунизацию, нужно позвонить в регистратуру или написать в WhatsApp-приемную поликлиники по месту жительства. Сделать прививку смогут все желающие, не имеющие противопоказаний.КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯПеред иммунизацией каждому пациенту обязательно нужно пройти обследование, так как прививку можно делать не всем.- Если присутствуют симптомы недомогания и даже небольшая температура, прививку необходимо перенести.- Вакцину можно получать гражданам старше 18 лет, не имеющих противопоказаний. К ним могут быть отнесены серьезные хронические заболевания аутоиммунной системы.- Вакцину нельзя делать кормящим и беременным женщинам.- Что касается граждан старше 55-ти лет и людей с хроническими заболеваниями: их мы в первую очередь приглашаем провакцинироваться, чтобы защититься от болезни, - подчеркнула Романовская.КАКОЙ ВАКЦИНОЙ БУДУТ ПРИВИВАТЬ В КРЫМУИммунизацию будут производить российской вакциной «Спутник V» внутримышечно. Вторую дозу можно будет получить спустя три недели после первой прививки.В день первой прививки пациенту нужно заполнить анкету и пройти полный осмотр у врача. После этого выдается информационный материал с указанием поствакционных симптомов.- Каждый человек индивидуален - кто-то и не заметит проведенную вакцину, кто-то может почувствовать недомогание. Все симптомы необходимо заносить в дневник вакцинированного. Подобные симптомы могут быть при вакцинировании против гриппа, - заключает Романовская.По информации Минздрава Крыма, свою первую вакцину уже спели получить 110 человек, не относящихся к медработникам.Напомним, вакцинация от COVID-19 на полуострове стартовала 15 декабря в симферопольской городской больнице №7. В первый день первую дозу прививки получили около 50 сотрудников скорой помощи и врачи ковидных госпиталей со всего полуострова.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму началась массовая вакцинация от коронавирусаЗаписаться на иммунизацию можно с 18 января в поликлинике по месту жительства (подробнее)Крымские больницы открыли свои WhatsApp-приемные«Комсомольская правда» публикует полный список номеров для связи с медицинскими организациями (подробнее)