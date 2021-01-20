Главный санврач Крыма призвала тщательнее осматривать людей перед прививкой от коронавируса

Насморок, кашель и температура являются противопоказаниями для вакцинирования от коронавируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

Главный санврач Крыма Наталья Пеньковская призвала медиков тщательнее осматривать людей перед прививкой от коронавиурса. В регионах наблюдается всплеск респираторных инфекций, которые являются противопоказанием для иммунизации.

- Количество обращений за медицинской помощью увеличилось, поскольку настороженность населения в отношении ковида значительно увеличилась по сравнению даже с августом-сентябрем, поэтому любое проявление респираторной инфекции требует обращения за медицинской помощью, - подчеркнула Пеньковская.

Рост заболеваемости ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей в Крыму увеличился в два раза, с аналогичным периодом 2020 года - в четыре раза. В разрезе регионов наибольший всплеск сезонных инфекций наблюдается в Алуште, Судаке, Симферопольском, Раздольненском, Белогорском и Бахчисарайском районах.

- Это необходимо учитывать при проведении массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, и эти регионы будут требовать пристального осмотра людей перед вакцинацией, - подчеркнула главный санврач. - В целом медучреждения готовы к массовой вакцинации.

Напомним, иммунизация препаратом «Спутник V» проходит в поликлинике по месту жительства по предварительной записи. Вакцинация проходит в два этапа с интервалом в 21 день. Перед инъекцией необходимо пройти обследование на наличие антител к COVID-19, поскольку в таком случае вакцинироваться нет необходимости. К противопоказаниям относятся ОРВИ, хронические заболевания в период обострения, беременность и кормление грудью.

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