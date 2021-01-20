Ай-Петри, Ангарский перевал, Чатыр-Даг: Где в Крыму покататься на санках или сноуборде

Крымчане могут покататься на санках и сноубордах в трех популярны местах. Фото: Александр Козлов

Желающим покататься на санках, лыжах или сноуборде в Крыму нужно поспешить. Скоро плюсовая температура растопит снег, который не так часто наведывается в регион. Повеселиться можно на Ай-Петри или Чатыр-Даге, но проще всего будет добраться на Ангарский перевал.

В выходные температура поднимется с -10 до +3...+6 градусов тепла, однако, снежный покров с крымских склонов так быстро не исчезнет.

- В Крыму 23 и 24 января ожидается резкое потепление. На территории республики ожидается +8...10°.На Ай-Петри и Ангарском перевале будет +3...6°. Снег подтает, но еще будет. Тем, кто запланировал поездку, стоит поспешить, - рассказала КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

АЙ-ПЕТРИ - МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОЧТИ

К месту, где сейчас снежный покров самый большой, добраться будет тяжело. В МЧС по РК отметили, что дорога со стороны Соколиного на плато Ай-Петри закрыта, там стоит пост ГАИ.

Можно попробовать проехать на машине со стороны Ялты. Для этого нужно ехать по Южнобережному шоссе в сторону Севастополя до поворота на Бахчисарай. Справа будет стоять указатель на путь через Ай-Петринское плато. Но нужно учитывать, что дорога опасна и усеяна серпантинами. Ехать нужно на внедорожнике, одной зимней резины будет мало, водителям советуют надеть на колеса цепи. На гору можно добраться за 45-50 минут.

Есть еще один способ подняться - канатная дорога. Подъем работает только с 11.00 до 15.00, а спуск с 11.00 до 16.00, поэтому сильно разгуляться не получится. Билет в одну сторону на взрослого человека обойдется в 400 рублей, на детей с 6 до 12 лет - 250 рублей.

БЕЗОТКАЗНЫЙ ПЕРЕВАЛ

Уже много лет крымчане съезжаются сюда для зимних забав. От Симферополя перевал расположен в 20 километрах, от Алушты - в 12 километрах. Добраться на место можно как на личном транспорте, так и на троллейбусе, который курсирует по маршруту Симферополь - Алушта; Симферополь - Ялта; Алушта-Симферополь; Ялта - Симферополь.

ТРУДНОДОСТУПНЫЙ ЧАТЫР-ДАГ

Чатыр-Даг больше для тех, кто хочет экстрима и романтики одиночества. Добраться сюда сложно, сначала нужно ехать на машине по трассе Симферополь - Алушта до Ангарского перевала. Там придется оставить машину и подниматься на гору пешим ходом. Смельчакам стоит правильно одеться и ни в коем случае не брать с собой маленьких детей.

Отличные склоны для катания на сноуборде находятся на вершине Ангар-Бурун, спортсмены часто собираются там на слеты.

БРАТЬ САНКИ И ЛЫЖИ С СОБОЙ ИЛИ АРЕНДОВАТЬ?

Если у вас дома есть хорошие санки, лыжи или другие предметы катания - смело берите их с собой. Не лишним будет и шлем. Но если у вас всего этого нет, а кататься не в терпеж, можете арендовать нужную вещь на месте. Такие услуги предоставляют на Ангарском перевале и на Ай-Петри.

Цены за аренду на целый день. Ангарский перевал:

- Санки и лыжи - 500 рублей;

- Санки с рулем - 800 рублей;

- Тюбинг - 400 рублей.

Цены за аренду на целый день. Ай-Петри:

- Сноуборд - 700 рублей,

- Тюбинг - 500 рублей;

- Доска и санки - 350 рублей.

Просим вас быть максимально осторожными, здраво оценивать свои силы и соблюдать правила безопасности. В МЧС Крыма не рекомендуют выезжать и выходить в горы в плохую погоду. Одевайтесь тепло и носите удобную, не скользящую обувь, чтобы не травмироваться.

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