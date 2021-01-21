Эксперт оценил желание Киева наказать «Яндекс» за работу в Крыму

Компания закрыла офисы на Украине в 2017 году из-за санкций Фото: Архив "КП"

Планы Киева наказать крупную российскую IT-компанию «Яндекс» за работу в Крыму - это психологическое давление и продолжение враждебной политики по отношению к России. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее в МИД Украины сообщили, что ищут возможности наказать «Яндекс», так как компания продолжает работу в Крыму. Официальный Киев признал, что на компанию не распространяются европейские санкции. Также в МИДе сообщили, что правоохранительные органы Украины проводят правовой анализ, чтобы квалифицировать действия российской компании.

- Это не что иное, как психологическое давление и стремление создать проблемы и взять на испуг. В данном случае господа из Украины действуют таким образом. Естественно, сама политика выглядит туповатой. Они все время кричат о нормализации отношений с Россией, но все время придерживаются враждебной риторики. Компания «Яндекс» является одним из гигантов интернет-бизнеса, и до 2017 года она давала тысячи рабочих мест и на Украине, - заявил эксперт.

Напомним, что работа компании «Яндекс» на Украине была прекращена в 2017 году, тогда президент Петр Порошенко наложил санкции на ее работу. Кроме того, власти «незалежной» закрыли доступ гражданам к некоторым российским интернет-ресурсам и программным продуктам. Среди них соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы Mail. Ru и «Яндекс».

Ограничения были продлены в 2019 году при новом президенте - Владимире Зеленском.

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