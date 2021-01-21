Стоимость на поездки из Крыма на Украину выросла на треть

Сколько придется заплатить за пересечение крымско-украинской границы. Фото: из архива КП

После присоединения Крыма к России жителям республики стало несколько сложнее добираться на Украину и обратно. Пассажирскими перевозками стали заниматься только частники, рейсовые автобусы через границу отменили, а цена на билет возросла в разы. Теперь свою лепту в ценообразование внес еще и коронавирус, максимально ограничив передвижение граждан.

В 2020 году стоимость билета из Крыма на Украину варьировалась от 1500 до 2000 рублей или 600 - 800 гривен. Сейчас цена составляет от 2200 до 3000 рублей или 800 - 1000 гривен, в зависимости от пункта прибытия.

Перевозчики рассказали КП-Крым, что они просто вынуждены так поступать, чтобы сохранить бизнес в условиях пандемии.

- Нам приходится поднимать цены из-за очень маленького количества пассажиров. В среднем едет 2-3 человека. Чтобы хоть как-то компенсировать нашу расходную часть, уже даже не говоря о заработке, приходится увеличивать стоимость билета. Когда ситуация с пассажирами нормализуется, то снова опустим цены до прежнего уровня, - объяснили в компании, занимающейся перевозками через границу.

Чтобы спокойно пересечь крымско-украинскую границу лучше при себе иметь два паспорта - российского и украинского образца. Первый документ нужно показать пограничникам на крымской стороне, второй - на территории Украины. Спокойно курсировать туда и обратно люди по-прежнему не могут.

На Украину с желто-голубым паспортом выпустят запросто, но если российского паспорта нет - назад без причин не пустят до окончания карантина. Это касается и людей с паспортом РФ. Чтобы посетить Украину - нужна причина, но обратно в Крым проблем заехать не будет.

Гражданам РФ позволят выехать из страны на работу, учебу или лечение, также пустят к кровным родственникам первой линии. Украинцев в Крым пустят тоже только на лечение, учебу или ради ухода за близкими родственниками. Ограничения действуют для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Граница будет работать в таком режиме минимум до 15 марта, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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