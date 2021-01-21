После ремонта в Ханском дворце Крыма появится выставка редких ковров, монет и украшений

Реконструкция трех корпусов дворца закончится в этом году Фото: Елена ЛЕЛЮК

После окончания ремонта в Ханском дворце Крыма появятся новые экспозиции. Сейчас подрядчики выполняют реставрационные работы на объектах: «Библиотечный корпус», «Конюшенный корпус» и «Соколиная башня». Помещения закончат восстанавливать в этом году.

По окончанию реставрационных работ увеличится экспозиционная площадь Художественного музея.

В 2021 году крымчане и гости полуострова смогут посетить новые экспозиции Ханского дворца Фото: Елена ЛЕЛЮК

Также в музейное пространство впервые введут площадь Конюшенного корпуса, рассказал КП-Крым генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк.

- В новых экспозициях Конюшенного корпуса будут представлены редкие экспонаты, имеющие большую историческую, научную, культурную, мемориальную и музейную ценность: старинное восточное оружие, нумизматика, коллекция старинных ковров XVI - XX века, ювелирные украшения и традиционная одежда крымских татар, - отметил Мартынюк.

Монеты из нумизматической коллекции А. Демираяка, 1997 г. Фото: Бахчисарайский музей-заповедник

Местные жители и гости полуострова смогут посмотреть на старинные ковры, которые крымским ханам дарили различные богатые гости. Также посетителям впервые представят ранее пропавший перстень дочери Хана.

Несмотря на масштабные ремонтные работы, музей истории и культуры крымских татар в Ханском дворце продолжает свою работу. Просмотру посетителей доступен Главный корпус со знаменитым Фонтаном слез, гарем и этнография крымских татар.

На новых выставках появится традиционная одежда крымских татар Фото: Елена ЛЕЛЮК

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