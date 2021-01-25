Где в Крыму выгоднее всего арендовать квартиру

Средняя стоимость аренды на полуострове в начале 2021 года составляет 20 000 рублей Фото: Архив "КП"

Вместе со специалистами «Авито Недвижимость» «Комсомолка» проанализировала, как изменились цены на долгосрочную аренду жилья в Крыму и в каком городе полуострова сейчас выгоднее всего снять квартиру.

Так, по данным руководителя направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслана Закирьянова, средняя стоимость аренды на полуострове в начале 2021 года составляет 20 000 рублей. С конца прошлого года цена почти не изменилась, но рост уже наблюдается.

Скромная однушка со всеми условиями на Крымском полуострове в 2021 году в среднем обойдется арендодателям в 18 000 рублей. Арендная ставка за студию тоже не превысила этой суммы. А вот самый дорогой вариант 4-комнатного жилья можно снять за 45 тысяч рублей в месяц.

- Самая низкая арендная плата в Евпатории (15 000 рублей в месяц), а самая высокая - в Ялте (24 000 рублей в месяц). В годовом выражении арендные ставки продемонстрировали положительную динамику в крупных городах Крымского полуострова, за исключением Симферополя, где средняя стоимость наоборот, снизилась с 23 000 рублей до 22 000 рублей за объект, - отмечает эксперт.

Как утверждает Руслан Закирьянов, пандемия не сильно сказалась на потребительском сегменте долгосрочной аренды в Крыму. Больше всего пострадала посуточная аренда.

Средняя цена долгосрочной аренды в Крыму и крупных городах полуострова, IV кв 2019 – IV кв 2020 Фото: Александра Тимощенко

- Во II («ковидном») квартале темп роста спроса остался приблизительно на том же уровне, что и в предыдущем. Это во многом объясняется сезонностью рынка. Однако в некоторых городах все же наблюдались негативные явления. Так, в Евпатории за аналогичный период спрос продемонстрировал отрицательную динамику (-2,2% во II кв по сравнению с I кв 2020 г.), а в Севастополе темпы роста снизились (+3,5% во II кв против +14,2 в I кв 2020 г.), - приводят статистику специалисты портала.

В новом году крымский рынок недвижимости продолжает испытывать сложности. Только за прошлый год долгосрочная аренда потерпела спад спроса из-за введения карантина, дефицит предложения и сокращение потребительского интереса. Но на текущий момент рынок все же оправился.

Квартальная динамика потребительского спроса в крупных городах Крыма, I-IV кв. 2020 г. Фото: Александра Тимощенко

- Арендные ставки стабилизировались, локдауна не наблюдается. Предложение по стране несколько превышает обычные показатели, что связано с тем, что за время пандемии многие люди уехали из крупных городов, - заключает руководитель направления долгосрочной аренды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Крыму выгоднее всего арендовать жилье на Новый год

«Комсомолка» подготовила рейтинг городов по стоимости посуточной аренды жилья (подробнее)

За год в Крыму подешевела аренда квартир

В среднем "однушка" будет стоить 21,1 тысячи рублей в месяц (подробнее)