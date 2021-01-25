Ялта полностью перешла на горные источники воды

Жители и гости Ялты будут пить воду из горных источников. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Водоснабжение Ялты полностью перешло на притоки из горных источников. Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровский водопад в совокупности дают по 50 тысяч кубов воды, и этого достаточно для круглосуточной подачи.

- За сутки источник Хаста-Баш дает более 40 тысяч кубов в сутки, Уч-Кош - 4 тысячи и Массандровский водопад 5 тысяч кубов, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. - Сегодня около 50 тысяч кубов воды в сутки мы подаем из дополнительных источников, и 90% ялтинцев получают воду круглосуточно. Ситуация будет сохраняться ровно столько, сколько позволят дополнительные источники.

В Загорском водохранилище накоплено 1 миллион 843 тысяч кубометров, ежесуточный приток составляет 14 тысяч кубов. В Счастливенское водохранилище при накопленных 2 миллионах 646 тысячах дополнительно поступает по 62 тысячи кубометров. Запас воды в снеге, по оценкам специалистов, составляет 2 миллиона 300 тысяч кубометров. В общей сложности этого Ялте хватит на два месяца подачи воды по шестичасовому графику.

- Использование дополнительных источников позволит снизить подачу воды из водохранилищ и накопить ее там, - пояснил директор ГУП «Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев. - Сколько продлятся притоки не известно, но таяние снега идет, карсты наполняются, и прогнозы позволяют увеличить запас воды. Если источники заснут, то будем получать воду согласно графика.

Напомним, с 14 декабря Большая Ялта перешла на график подачи воды 3 часа утром и 3 часа вечером. Горные источники и водопады позволяют в ряде поселков Южного берега Крыма подавать воду круглосуточно. Но ситуация изменится, как только осадков в горах станет меньше. Городской водоканал планирует обустраивать водосборы от источников и запустить еще две скважины в Форосе общим дебетом 1,2 тысячи кубометров. Восстановлена водозаборная станция на озере Могаби-2, откуда качают по 1 тысяче кубометров. Однако главный вопрос о запасах воды для проведения курортного сезона остается открытым.

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