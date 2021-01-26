«Природа, что с тобой»: Балаклавскую бухту заполонили медузы

Очевидцы сняли, как весь берег Черного моря заполонили прозрачные медузы Фото: Архив "КП"

На днях в Балаклавской бухте очевидцы сняли на видео, как весь берег Черного моря заполонили прозрачные медузы. Желетелые, размером с ладонь, поселились прямо у побережья и образовали «густой кисель».

- В Балаклавской бухте уже даже не суп, а густой кисель из медуз. Принесло ветром и течением. Природа, что с тобой?, - вопрошают очевидцы.

Что могло привести к таким последствиям, «Комсомолка» узнала у экспертов.

Доктор биологических наук, профессор КФУ им. Вернадского Сергей Иванов отмечает, что такое количество огромных медуз в январе смело можно назвать аномалией.

- Обычно это происходит в августе или сентябре, но никак не в середине зимы, - говорит ученый. - Это точно нехарактерное аномальное явление. Такое размножение медуз связано с обилием корма, но точно говорить о причинах сложно.

Эколог предположил, что на видео особый вид медуз - корнерот, которые даже могут обжечь человека, но большой опасности не представляют.

Однако, по мнению кандидата биологических наук, заведующего отделом морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ Сергея Алемова, никакой аномалии здесь нет, так как на полуострове сейчас плюсовая температура.

- У нас же морской полуостров, поэтому медузы - наше привычное морское население. Периодически такие вспышки численности бывают в Крыму. Сейчас это, скорее всего, связано со штормовым ветром, который принес желетелых к берегу, - говорит КП-Крым эксперт.

Напомним, не так давно ученые были обеспокоены тем, что в Черном и Азовском морях почти на 30% сократилась добыча хамсы. Это было связано с тем, что в Крыму увеличилась численность медуз из-за осолонения Азовского моря. Желетелых планировали отлавливать и отправлять в Китай, где такой деликатес считается «хрустальным мясом».

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