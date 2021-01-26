Налоговики Крыма нацелились на кафе, рестораны и рынки

Проверять будут наличие кассовой техники и учтенной выручки. Фото: Архив КП

В этом году крымские налоговики проведут рейды по объектам общепита и рынкам. Проверки начнутся в марте с объектов, где официальная выручка подозрительно низкая.

- Наша статистика по 10 крупнейшим объектам общепита показывает, что выручка в 2020 году увеличилась на 20%, - говорит руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачев. - Большинство налогоплательщиков добросовестные, но мы знаем, кто в прошлом году, пользуясь отсутствием проверок, не применял контрольно-кассовую технику и уходил в тень.

По данным ФНС, в сфере общественного питания в Крыму зарегистрировано около 10 тысяч налогоплательщиков, или 10% от общего количества субъектов хозяйствования, что создает серьезный сектор экономики. Для создания равных условий на рынке налоговики будут проводить анализ выручки объектов общепита и информировать Совет министров, местные администрации о предпринимателях, которые не пробивают кассовые чеки, минимизируют налоговые отчисления и платят работникам минимальную зарплату. Эти факторы должны учитываться при заключении договоров аренды.

- Будем выходить точечно, предупреждать на первый раз и повторно выписывать штраф, - пообещал Наздрачев. - В 20 муниципалитетах закреплен руководящий состав инспекции, и просьба создать рабочие группы на местах для анализа базы данных по выручке.

Параллельно с общепитом налоговики будут проверять рынки, половина из которых принадлежат муниципалитетам. На первоначальном этапе инспекторы ФНС затребуют данные об арендаторах торговых мест и применении ими контрольно-кассовой техники, а затем будут сверять полученную информацию с реальным положением дел.

- Нет цели кого-то ходить и проверять, но если систематически уклоняются от уплаты налогов, какой-то реестр в публичном поле должен быть, - уверен глава Крыма Сергей Аксенов. - Никто же не ленится органы власти пинать, что все должны сделать. А средства на социальные выплаты, ремонт дорог, это только налогообложение. Если значительная часть налоги не платит, получается мы будем двигаться за счет добросовестных налогоплательщиков - это не правильно.

Налоговики просят посетителей кафе и ресторанов с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России» информировать об отсутствии чека или указании в нем неверной информации. Такие сигналы также являются поводом для проверки недобросовестного предпринимателя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аграрии в этом году могут получить кредиты на 4 миллиарда рублей

В прошлом году сельхозпроизводителям выдали займы на 2,7 миллиарда рублей (подробнее)

«Заплати налоги и ешь спокойно»: На помощь ФНС Крыма пришли булки хлеба

На упаковке мучных изделий напечатана напоминалка должникам (подробнее)