Житель Крыма победил в программе «Слабое звено» и выиграл 160 тысяч рублей

Максим Буряков принял участие в известном телешоу и выиграл

«Вы - самое слабое звено. Прощайте!». Эта фраза уже много лет звучит в известной телепрограмме из уст Марии Киселевой. 22 января в эфир вышел новый выпуск шоу, в котором одержал победу крымчанин Максим Буряков. Он стал самым сильным игроком и выиграл 159 тысяч рублей.

Максиму 36 лет, он живет в селе Петровка Красногвардейского района Крыма, работает начальником планово-экономического отдела на аграрном предприятии. Мужчина мечтал испытать свои силы в интеллектуальной битве еще во времена студенчества, когда игра только набирала обороты.

- Я очень обрадовался, когда на наших телеэкранах снова появилась замечательная передача «Слабое звено». Это огромная ностальгия, возврат в мою студенческую молодость, когда мы прогуливали пары, сидели и смотрели эту замечательную игру, - вспоминает Максим.

Будучи студентами, Максим и его друзья играли в «слабое звено», когда ехали в поезде домой с учебы.

- Я почему-то постоянно был ведущим. В жизни, помимо моей семьи, есть две больших страсти - это интеллектуальные игры и спорт. Особенно люблю, когда побеждают наши. А тут интеллектуальная игра, которую ведет замечательная олимпийская чемпионка - все сошлось, - сказал крымчанин в видеообращении, которое записал, чтобы попасть на передачу.

В эфире программы вместе с Максимом участвовали еще семь игроков. Никто из них не знает друг друга, но чтобы забрать главный приз, они должны стать командой. Задача участников - правильно отвечать на вопросы ведущей. Чем больше ответов - тем больше денег в общем банке. По итогам каждого раунда игроки выбирают слабейшего, который дал меньше всего правильных ответов. Он выбывает из игры.

Максим несколько раз был сильнейшим - в двух раундах он не ошибся ни разу, и фразу «вы - самое слабое звено» он так и не услышал в свой адрес. Зато крымчанин вернулся с победой и «ограбил» общий банк, забрав крупный приз в 159 тысяч рублей.

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