Крым получит в этом году 33,7 миллиарда рублей по ФЦП

33,7 миллиарда рублей на объекты ФЦП поступят в этом году. Фото: Архив КП

В этом году Крым получит на мероприятия по Федеральной целевой программе 33,7 миллиарда рублей. В план внесены 310 объектов, из которых 106 должны быть введены в эксплуатацию до конца года.

- На 2021 год у нас лимит 33,7 миллиарда рублей для реализации мероприятий по ФЦП, - сообщил вице-премьер правительства Евгений Кабанов. - Из них 84 - подготовка проектно-сметной документации, и 226 строительно-монтажные работы. К вводу в эксплуатацию по ФЦП у нас запланированы 106 объектов и мероприятий.

Среди них 12 глубоководных выпусков с очистных сооружений в море, взлетно-посадочная полоса аэропорта «Симферополь» и ограждение по периметру, ремонт 33 сельских клубов, реконструкция и строительство детских садов, сетей газо-, электро- и водоснабжения, 19 автомобильных дорог.

Также в этом году запланирован к вводу в эксплуатацию Бештерек-Зуйский водовод и водозабор, который даст Симферополю 20 тысяч кубометров воды ежесуточно.

В планах - реконструкция водовода в селе Фронтовое, ввод в эксплуатацию Нежинского и Просторненского водоводов, набережной вдоль Сакского озера, и перенос напорного коллектора с территории Воронцовского дворца.

Все мероприятия программы с адресами будут размещены на портале правительства.

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