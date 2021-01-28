Аксенов попросил не привлекать приезжих архитекторов к благоустройству городов Крыма

В прошлом году программа благоустройства за счет денег Москвы была выполнена на 60% Фото: Анна КИРИЕНКО

Реконструкция общественных территорий Крыма будет идти под контролем главного архитектора республики Ирины Соловьевой. В этом году по программе благоустройства от правительства Москвы Крым получит 2 миллиарда 170 миллионов рублей.

- Вчера разбирали ряд площадей, ситуация достаточно тяжелая, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Я не против возможности назначения единых исполнителей, со всех территорий компании работали, не могу понять для чего к дизайн-проекту общественных территорий нужно привлекать заезжих архитекторов, когда своих достаточно, которые лучше знают обстановку и конкретику.

В плане благоустройства 154 объекта, из которых 43 общественные территории, остальные - придомовые. На 165 миллионов рублей, сэкономленных на благоустройстве в прошлом году, МинЖКХ закупит контейнеры для сбора отходов.

Поскольку вся проектная документация в муниципалитетах должна быть готова к 1 февраля, поставлена задача до 15 марта получить одобрение главгосэкспертизы. Только в этом случае поступят средства на реализацию проекта благоустройства. Срок окончания работ по договорам подряда - 1 июля 2021 года.

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