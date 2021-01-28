Когда на въезде в Симферополь со стороны Феодосии отменят реверсивное движение

Реверсивное движение в Симферополе предложили отменить местные жители. Фото: Светлана Родина

Реверсивную схему движения транспорта на въезде в Симферополь со стороны Феодосии в этом году отменят. Местные жители жалуются на небезопасный переход через оживленную трассу, а водители часто попадают тут в ДТП по невнимательности.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...

Реверсивное движение задумали ввести при въезде и выезде из Симферополя, чтобы снизить интенсивность транспортного потока и разгрузить оживленную трассу в час пик. Но стало только хуже. Ведь такая система движения не распространена в Крыму. А люди, сдавшие на права больше 10 лет назад, просто забыли, что такое реверсивное движение, как нужно правильно перестраиваться и куда ехать.

Напомним, движение по реверсивной полосе запустили с 16 августа 2019 года на дороге Симферополь - Феодосия от съезда «Восточный автовокзал» до развязки на село Трудовое, а также в районе гипермаркета «Новацентр».

Новую систему движения введут минимум через полгода. Фото: Светлана Родина

МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ И ДЕТСКАЯ СМЕРТЬ

За год на этом участке только увеличилось количество ДТП, а также нарушений водителями и пешеходами правил дорожного движения.

- Многие просто не знают, как пользоваться реверсивной полосой, как по ней ехать. Некоторые выходят на обгон, начинается полная путаница. Реверсивная полоса помогает разгрузить дорогу, но ее не всегда вовремя включают. Когда идет наплыв машин в конце рабочего дня на выезд из города - она не работает. Водители не пойми как едут, создается пробка, все нервничают, начинают обгонять, происходят ДТП, - рассказывает КП-Крым автолюбитель Михаил Воронов.

В свою очередь пешеходам приходится часто перебегать оживленную дорогу, потому что не на всей протяженности магистрали есть регулируемые пешеходные переходы.

Совсем недавно, 21 января, в районе Каменки машина сбила 14-летнего мальчика. Он перебегал дорогу в 50 метрах от «зебры», но не успел. На него наехал «BMW». Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Симферопольцы переживают за своих детей, которым приходится переходить дорогу на опасном участке. Фото: Светлана Родина

В ОЖИДАНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ

Местные жители потребовали отменить реверсивное движение в целях безопасности, опасаясь за свою жизнь и судьбу детей. В Министерство транспорта республики посыпалась масса жалоб.

- Две недели отведены, чтобы поставить светофоры и перенести пешеходные переходы. На нерегулируемых пешеходных переходах поставят автоматические светофоры. Но этот проект еще рассматривают эксперты, делают заключения, - сообщили КП-Крым в Минтрансе республики.

В ведомстве уточнили, что перейти на новую систему не так просто и есть вероятность, что сделать этого не получится.

- Если проект получит положительное заключение, то переход займет не месяц и не полгода, а намного больше. Мы услышали граждан, все обращения собраны, но как изменится схема дорожного движения на этом участке - пока до конца не понятно, - подчеркивают в Минтрансе.

Проект будет готов до конца текущей недели, потом его выдвинут на общественное обсуждение и только после этого утвердят.

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