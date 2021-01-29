Под Севастополем нашли самую крупную коллекцию надгробий скифских могил

Каменный ящик и остатки погребения. Фото: Институт археологии РАН

Исследователи обнаружили под Севастополем больше 60 надгробий с могил скифов времен Римской империи. Как сообщили в пресс-службе Института археологии РАН, это некрополь с самой крупной коллекцией каменных изваяний, которые относятся к «позднескифской культуре».

На крупную находку наткнулись во время археологических работ, которые вели перед строительством трассы «Таврида». Ученые нашли ряд предметов, которые скифы клали в могилы как «заупокойные дары». Это керамическая краснолаковая посуда, изготовленная на гончарном круге, а также стеклянные сосуды и металлические изделия. Однако исследователи полагают, что найденные артефакты - это только остатки от того, что оставили в захоронениях «черные копатели».

Каменные надгробные стелы с личинами. Грунтовый могильник Киль-Дере 1. Фото Институт археологии РАН

- Это, пожалуй, наиболее значительные и важные по своим научным результатам раскопки Института археологии в Крыму в 2020 году. Возможность изучить на широкой площади один из немногих могильников римского времени позволила точно документировать его структуру, пространственную организацию и добавило новый материл к характеристике «варварского населения» - ближайших соседей Херсонеса, испытавших сильное влияние античной культуры, - отметил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

По данным археологов, захоронения покрывают весь холм, однако наибольшая плотность могил обнаружена в центральной части некрополя. Непотревоженные каменные надгробия были найдены в южной части могильника. Кроме того, возле одного захоронения было установлено приспособление с овальным углублением для жертвенной пищи.

Стеклянные изделия, найденные в грунтовом могильнике Киль-Дере 1. Фото: Институт археологии РАН

В целом ученые нашли 63 надгробия разного типа. Это самая значительная коллекция, поскольку в самых крупных и широко известных некрополях нашли 15 надгробий.

- Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху, - пояснил руководитель археологических работ Олег Шаров.

Исследователи отмечают, что около найденного некрополя под названием Фронтовое 3 есть большое захоронение - Киль-Дере 1, открытое исследователями еще в 2018 году. Оно расположено на склонах холма в Инкерманской долине. По данным исследователей, это место систематически грабили, поскольку там обнаружили больше 120 ям. «Черные копатели» использовали землеройную технику и современную аппаратуру, в том числе, металлодетекторы и георадары. В Институте археологии РАН заявили, что из 232 захоронений, исследованных археологами, только 14 были неразграбленными.

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