В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Архив "КП"

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году было закономерностью, а не исторической ошибкой. Такое мнение КП-Крым выразил депутат Госсовета РК Валерий Аксенов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход Крыма из состава государства в 2014 году - это «страшная ошибка», которую нужно исправить. По мнению украинского лидера, это можно сделать только посредством так называемой «Крымской платформы», организованной Киевом. Зеленский считает, что платформа поможет сплотить международных партнеров, поддерживающих суверенитет Украины.

- Вероятно, «Крымской платформы», которая бы ратовала за возвращение Крыма в Украину не существует. А во-вторых, Крым никогда не вернется в состав Украины. Сравнить то, что было в Крыму в 2013 году, с тем, что есть сейчас, просто невозможно. Это небо и земля. Население полуострова на сегодняшний день возвращаться на Украину не желает, - отмечает Валерий Аксенов.

По словам депутата, у Зеленского ничего не получится, не помогут и международные партнеры.

- Если бы на Украине хотели склонить крымчан на свою сторону, они бы что-то делали для этого. Действия же Киева говорят совсем о другом настрое. Они нам отрезали воду, отключили электроэнергию и хотят, чтобы кто-то к ним хорошо относился? Этого не будет, - заключил Аксенов.

Ранее на Украине уже определили дату саммита по «Крымской платформе». Он состоится 23 августа этого года, накануне Дня независимости Украины. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявила, что вместе с МИДом идет подготовка приглашений мировым лидерам, концепции, программы саммита и организационных моментов. На саммит уже приглашены представители США.

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