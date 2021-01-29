Павленко собирает команду администрации Ялты из управленцев винзавода «Массандра»

Павленко подтягивает в администрацию Ялты проверенные "Массандрой" кадры. Фото: Янина Павленко/facebook

Глава администрации Ялты Янина Павленко подтягивает в руководство города управленческие кадры «Массандры». На должность руководителя аппарата назначена Елена Омесова, которая работала в объединении с 1986 года в начале экономистом, а, затем заместителем генерального директора. Начальником департамента имущественных и земельных отношений стала Оксана Лахина, которая хоть и проработала на «Массандре» всего лишь год, но пришла туда с поста замминистра имущественных и земельных отношений Крыма.

На посту первого замглавы администрации Ялты утвержден Владимир Буряк, который 5 лет был заместителем Павленко и в должности гендиректора «Массандры». Буряку вверили сферу ЖКХ.

Курорты, экономику и инвестиции Павленко поручила экс-министру курортов и туризма Крыма Сергею Стрельбицкому. Последние три года он возглавлял Общественный совет Евпатории и Крымский филиал Национальной курортной ассоциации.

Напомним, в день своего избрания на пост главы администрации Павленко подтянула в руководство Ялты своего зама по маркетингу из ПАО «Массандра» Светлану Новодацкую, которая отвечает за социальный блок.

До этого заместителем главы администрации Ялты стала Евгения Бавыкина, которая почти 5 лет работала замом у Павленко на «Массандре», а до этого занимала кресло вице-премьера правительства Республики Крым. В мэрии Ялты она отвечает за земельные и правовые вопросы.

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