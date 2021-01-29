На выезде из Симферополя в сторону Николаевки разбирают развязку

Пока путепровод выглядит так. Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

В Крыму решили разобрать мост, построенный в районе выезда из Симферополя на Николаевку. Дело в том, что старую конструкцию начали возводить еще при Украине. В 2019 году была проведена экспертиза, которая показала, что объект не соответствует требованиям РФ, сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог».

На месте работает техника. Фото: ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

- Проектной документацией предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях кольцевого типа, которая является заключительным этапом строительства обхода Симферополя и предназначена для беспрепятственного движения автотранспорта с заданными скоростями и нагрузками, - уточнили в «Службе автомобильных дорог».

Строители разберут смонтированные мостовые опоры и пролеты. Для движения машин с автомобильной дороги Симферополь-Николаевка будут строить четыре съезда на одном уровне. Согласно контракту, стоимость участка обойдется в 700 миллионов рублей. Завершение работ запланировано на декабрь 2022 года.

Новый подрядчик разберет мост и построит на этом месте новую развязку Фото: Надежда ДАЦЮК

Строительство девятикилометрового участка объездной дороги Симферополя Дубки-Левадки началось в феврале 2017 года. На это было выделено 6,14 миллиарда рублей из федерального бюджета. Строительство вела компания ООО «Сибавтобан». Движение по участку открыли еще в феврале 2019 года, но сам объект не был полностью сдан в эксплуатацию.

В августе 2020 года в отношении гендиректора подрядчика было возбуждено уголовное дело - «Сибавтобан» задолжал больше 50 миллионов рублей по зарплате работникам. Компанию признали банкротом, а на ее имущество наложили арест.

В октябре прошлого года стало известно, что достраивать дорогу Дубки-Левадки будет компания «ВАД» (генподрядчик строительства трассы «Таврида»). Участок с путепроводом при этом считается отдельным объектом, которым будет заниматься компания «КрымСтройМост».

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