Аномалия или норма? Почему в Балаклавской бухте так часто умирают морские жители

Экологи объяснили частую тенденцию увеличения численности медуз в Крыму. Фото: Архив "КП"

Балаклавская бухта опять встревожила пользователей социальных сетей своим видом. Очевидцы решили заснять на видео состояние морской воды и побережья. От увиденного становится жутко: густая каша из мертвых медуз, рядом - груда мусора, а недалеко от береговой линии - мертвая туша дельфина.

- Все уже обратили внимание на Балаклавскую бухту? Кто может объяснить такое явление? , - вопрошают пользователи Facebook.

Что опять могло привести к таким жутким последствиям в севастопольской бухте, узнавала «Комсомолка».

Оказалось, ничего аномального в таком явлении нет. По мнению кандидата биологических наук, заведующего отделом морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ Сергея Алемова, все это вновь последствия шторма и изменения погодных условий.

- Погода сейчас часто меняется, поэтому мы и сталкиваемся с такими последствиями, - считает эксперт. - Медуз достаточно часто выбрасывает на берег, а в этой бухте - еще чаще.

Эколог отметил, что в смерти дельфина тоже нет ничего аномального. Скорее всего, млекопитающее умерло своей смертью, а шторм вместе с медузами вынес его на берег.

Доктор биологических наук, профессор КФУ им. Вернадского Сергей Иванов предположил, что подобные ситуации, которые часто происходят в Балаклавской бухте, связаны с ее объективными условиями.

- Это уникальное место, так как бухта имеет очень узкий вход и глубокое проникновение в береговое пространство, - рассказывает КП-Крым эколог. - Это полностью закрытая бухта, в которой даже моря не видно, поэтому для морских животных она является ловушкой.

Неутешительным стало только увеличение численности определенного вида медуз - корнерота. По мнению эксперта, это может быть связано со сбоем в экологическом равновесии Черного моря.

Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях набрало популярность видео, как весь берег Черного моря заполонили прозрачные медузы. Они поселились прямо у побережья и образовали «густой кисель».

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