Цифровые медкарты, увеличение соцвыплат и очное обучение: Какие нововведения ждут крымчан в феврале

В феврале крымчан ждет шесть основных изменений Фото: Архив "КП"

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ

С 1 февраля предприниматели и организации Крыма, которые не работали с июня по декабрь 2020 года, могут подать заявку на субсидию. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что бизнес может получить поддержку в размере 12 130 рублей на каждого работника за месяц, когда предприятие не работало. Однако нужно выполнить ряд условий. Во-первых, компания должна быть зарегистрирована и работать на 1 января 2020 года. Во-вторых, необходимо сохранить численность работников на уровне не менее 90% по отношению к марту 2020 года до 1 января 2021 года. Еще одно условие - предприятие принадлежит к наиболее пострадавшим видам деятельности, утвержденным на 1 января 2021 года.

Чтобы получить субсидию, предприниматели должны подать заявку на портале правительства Республики Крым заявку в электронном виде, подписанную электронной цифровой подписью. Отнести документ лично можно в Дом предпринимателя. На все месяцы, пока предприятие не работало, подается одна заявка.

В первую очередь на эту меры поддержки могут рассчитывать предприятия, работающие в сфере туризма, общепита, спорта, пассажирских перевозок и культурно-развлекательного досуга.

СОЦСЕТИ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ

С 1 февраля нужно особо строго следить за контентом, который публикуется в соцсетях или видеохостингах, поскольку вступает в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Администраторы страниц должны фильтровать не только свои посты, но и комментарии под ними. Там не должно быть данных об изготовлении и использовании наркотиков, детской порнографии, призывов к суициду, насилию, массовым беспорядкам, терроризму или экстремизму. Кроме того, запрещается оскорбление властей и разглашение гостайны. Помимо этого, админы не должны допускать публикацию информации, порочащей людей по признакам пола, расы, возраста, религии, места жительства и работы, а также выражающую неуважение к обществу и государству. Конечно, нецензурная брань тоже под запретом.

Если запрещенный контент обнаружится на страницах, это грозит штрафами. Физические лица заплатят от 50 до 100 тысяч рублей, должностные – от 200 тысяч до 400. Юридических лиц имеют право оштрафовать на 800 тысяч – 4 миллиона рублей. Если нарушения зафиксируют повторно, сумма штрафов будет еще выше.

Пользователи, чей контент заблокировали, имеют право обратиться в суд и подать иск о компенсации морального ущерба.

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ СТАНУТ ЦИФРОВЫМИ

С февраля медучреждения могут отказаться от бумажных документов и перейти на электронный формат. В соответствии с приказом Минздрава РФ, любое медучреждение может решить, нужно ли переходить на электронный документооборот (частично или полностью). Виды документов, которые нужно перевести в «цифру», учреждения определят самостоятельно. Это могут быть не только медкарты, но и рецепты, справки, медзаключения, а также свидетельства о рождении или смерти. Будет учитываться и мнение пациентов. Если они захотят сохранить медкарту в бумажном виде, то нужно будет написать заявление. Также пациент может попросить бумажную версию медкарты.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧАТ

В этом году с 1 февраля социальные выплаты проиндексируют на 4,9%. Так, вырастет размер пособий, установленных Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Единовременное пособие, которое выплачивается при рождении ребенка, увеличится на 800 рублей (с 18 тысяч до 18 800). На 6,8 тысячи рублей вырастет размер пособия на детей старше семи лет, детей инвалидов или братьев и сестер при передаче их в семью. Если раньше выплата составляла 137,5 тысячи рублей, то сейчас ее повысили до 144,3 тысячи. Также на 330 рублей увеличивается размер ежемесячного пособия на ребенка до полутора лет.

Также повышается размер ежемесячной выплаты инвалидам, Героям СССР, ветеранам боевых действий и другим категориям льготников.

КРЫМСКИЕ ВУЗЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Студенты Крымского федерального университета вернутся за парты с 8 февраля. Ректор вуза Андрей Фалалеев сообщил, что занятия в группах, где не больше 25 человек, будут проходить в очном формате.

- Вышел приказ министра науки и высшего образования Российской Федерации, согласно которому обучение в новом семестре возобновится в очном режиме. Мы согласовали работу вуза с Роспотребнадзором. С нового семестра практически все занятия будут проходить в аудиториях. В дистанционном формате будут только те занятия, на которых должно присутствовать более 25 человек, - заявил Андрей Фалалеев.

Напомним, что часть подразделений КФУ с 27 октября прошлого года учится дистанционно из-за распространения коронавируса.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ КАССОВЫЕ ЧЕКИ

С февраля ужесточаются требования к кассовым чекам, которые обязаны выдавать предприниматели. Теперь в чеке необходимо указывать полный список наименований товаров и услуг, а также цена каждой позиции с учетом наценок, скидок и НДС. Кроме того, необходимо указывать дату и время расчета, общую стоимость приобретенного, ИНН предприятия, режим налогообложения форму расчета, QR-код и номер контрольно-кассовой техники. Ранее же предприниматели могли не детализировать все эти данные. Нововведения в основном коснутся малого бизнеса.

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