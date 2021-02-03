За мной не занимать: Тысячи крымчан ждут своей очереди на иммунитет к COVID-19

В очередь на иммунизациюзаписались 12 тысяч человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

Прививочная кампания от коронавируса в Крыму набирает обороты. В марте исполнится год, как полуостров живет в режиме ограничений, избавиться от которых можно только с помощью коллективного иммунитета к COVID-19. В очередь за ним выстроились тысячи крымчан, благо записаться на вакцинацию не составляет труда - через портал Госуслуги, whatsapp-приемные поликлиник и регистратуру. На этом простота и скорость заканчиваются, и начинаются суровые бюрократические будни.

С начала иммунизации в Крым поступило 30,5 тысячи доз вакцин, первую инъекцию получили меньше 10 тысяч крымчан, поскольку в запасе 22 тысячи доз. Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская уверяет, что ежедневно удается привить около 1 тысячи человек, а в очереди находятся 12 тысяч. И дополнительно формируется лист ожидания. С такими темпами достичь плана в 80 тысяч привитых к концу февраля не удастся.

- Время расписано до мая по некоторым поликлиникам, - отметила Романовская. - Будем двигать очередь и открывать дополнительные кабинеты.

На портале Госуслуги запись на вакцинацию ведется на две недели вперед и она исчерпана. В поликлиниках говорят, что вакцины нет и когда она поступит - не известно. Выездные бригады медиков обслуживают коллективные заявки от предприятий: на заводе «Фиолент» прививку получили 150 сотрудников, в процессе иммунизация 100 сотрудников аэропорта «Симферополь». Вакцинация медицинских работников, учителей, соцработников в разгаре. Но для граждан в возрасте 65+, которые Минздравом поставлены в приоритет, пройти иммунизацию проблематично, особенно в сельской местности.

- Взяли автобус и выехали на место проводить прививки, - предложил глава Крыма Сергей Аксенов. - Не заставляйте людей выезжать в райцентры.

Сам Аксенов вторую инъекцию получит 13 февраля в медицинском кабинете Совмина. Следом ему выдадут медицинскую справку о комплексной вакцинации, а при регистрации через портал Госуслуги - электронный сертификат.

Административных ограничений по вакцинации нет. Любой гражданин РФ с паспортом и полисом ОМС может записаться для прохождения иммунизации в поликлинике по месту пребывания, и не важно, где он прописан и к какому медучреждению прикреплен. Анализ на антитела к COVID-19 предъявлять не нужно, его можно сделать для себя, поскольку есть рекомендованный полугодовой интервал между перенесенной инфекцией и прививкой от нее. После перенесенного гриппа или ОРВИ лучше переждать несколько недель.

- Перед иммунизацией врач проводит обязательный осмотр, и чем стабильнее ситуация по респираторным инфекциям, тем больше возможности реализовать желание граждан привиться против коронавируса, - отмечает главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. - Крымчане перестали использовать средства индивидуальной защиты в транспорте, торговых центрах и иных местах скопления людей. Как результат, у нас рост заболеваемости сезонными инфекциями за неделю на 20% и на 10% превышение эпидемического порога.

Статистика ОРВИ в 10 раз подскочила в Первомайском районе, высокие показатели в Кировском районе и Феодосии. Выше общекрымского уровень заболеваемости в Судаке, Джанкойском районе, Армянске, Евпатории, Симферополе.

В целом количество инфицированных COVID-19 в Крыму идет на спад. Минздрав выводит отделения и целые больницы из «красной зоны», переключая врачей на оказание плановой медицинской помощи. Даже количество обращений в «скорую» снизилось с 2 тысяч до 1400 вызовов в сутки. Если медработников избавят от заполнения анкет и внесения данных в федеральную базу регистрации вакцинации, чтобы сократить время, дело пойдет на лад.

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