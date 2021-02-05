Женщина разместила свое видеообращение в соцсетях. Фото: стоп-кадр видео пользователя "Анна Астафьева"

Вдова умершего пациента ковидного госпиталя Симферополя обвинила врачей в пьянстве и халатности. Мужчина попал в стационар в первый день нового года и спустя 20 дней скончался.

В своем видеообращении под ником «Анна Астафьева» женщина рассказывает, что ее муж Геннадий Сергеевич Садыков заболел 24 декабря. Участковый назначил инъекции Цефтриаксона, Амоксициклин и Моксифлоксацин, ингаляции беродуалом. Температура тела держалась на отметке 40 сº, «скорая» приезжала дважды, но из-за отсутствия компьютерной томограммы легких госпитализировать пациента отказывалась.

В ковидный госпиталь на базе городской больницы №7 Симферополя мужчину забрали уже 1 января. В условиях стационара ему сделали компьютерную томограмму легких, которая показала 70% поражения. Никаких лекарств дополнительно не потребовалось, но уже 3 января выяснилось, что медикаментов в больнице нет, и родственникам дали перечень необходимого.

- Я пыталась позвонить на этаж, но по телефону они были пьяные, о чем свидетельствует наша переписка, - говорит вдова. - При этом пьянки продолжались, вечером позвонила в больницу старшей сестре Тамаре. Она была не то, что бы выпившая, она не понимала, где находится.

Вдова выложила скрин-шоты переписки с мужем о качестве медобслуживания

Не дождавшийся помощи, пациент самостоятельно встал ночью в туалет и упал. Его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вся доступная информация о состоянии больного - «стабильно тяжелый».

Врачи вновь по телефону уверяют, что располагают всем необходимым для лечения, но через знакомых выясняется, что это профанация - медикаментов в реанимации нет, но говорить об этом родственникам нельзя, иначе «Москва нас расстреляет». Чтобы передать препараты, нужно заплатить на проходной. Там в тетрадке фиксируют количество и название, список уже перешел на четвертую сотню фамилий.

Друзья покойного предпринимали усилия, чтобы мобилизовать медпомощь

Перевести больного в военный госпиталь родственникам не разрешили, промежуточный эпикриз и историю болезни для параллельных консультаций не дали. 21 января он скончался от отека легких.

Теперь вдова намерена обращаться в правоохранительные органы по факту гибели своего супруга на больничной койке.

В Министерстве здравоохранения Крыма о данном инциденте знают, и обещают дать комментарий под постами в соцсетях.

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