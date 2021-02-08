Симферополь поменял направление транспортировки воды по магистральной трубе. Около 8 лет она шла с востока на запад, теперь развернулась на 180 градусов и все накопленное в трубах стремится выйти через краны пользователей.- Водовод «Веселое-Дзержинского» до входа в город промывался практически до идеального состояния, - уверяет руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Но внутри промывка шла всю субботу и воскресенье.Песок и ржавчину в водопроводной воде находили жители разных районов столицы. В пригороде ее не видели совсем — на магистральных сетях были порывы. За неделю в столичный регион подали 1280 тысяч кубометров воды, из них выкаченной из-под земли - 717 тысяч. В Симферопольском водохранилище осталось 7% от проектной мощности, в Партизанском - 14%, в Аянском - 26%. Но объемы последнего столь малы, что не влияют на общую картину водообеспечения. Все ресурсы задействованы на подачу воды из скважин. На водозаборе Вилино-2 полноценно работают две скважины и три планируют ввести в строй до конца недели. На Чеботарке-2 начали опытную прокачку всех трех скважин. За сутки из подземных источников поднимают по 75 тысяч кубометров, а до конца недели - до 85 тысяч.- Пока что мы идем в графике, - заверил Баженов. - Цифры прогнозного объема добычи подтверждаются, в некоторых случаях с превышением.СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫПоднятую с глубины воду нужно еще и сохранить. Средний объем потерь в сетях колеблется от 50 до 60%. Телескопический робот новой передвижной лаборатории «Воды Крыма» метр за метром обследует магистральные водоводы, которые идут от водохранилищ к очистным сооружениям и дальше расходятся по городу. Количество обнаруженных утечек уже исчисляется десятками, и на поверхности их найти бы не смогли. Параллельно специалисты видят нелегальные врезки в трубу, которые позволяют получать воду в обход счетчика. И таких становится все больше.- Результаты работы по обнаружению незаконных врезок и воровства воды будем подводить каждую неделю с публикацией в открытом доступе, кто и сколько украл, - подчеркивает глава Крыма Сергей Аксенов. - Штрафы должны быть максимальные.УЧЕТ ПО СЛИВУСо следующего понедельника МинЖКХ начнет докладывать по работе с несанкционированным сбросом канализации в речки и руды. Еще в прошлом году муниципалитеты получили задание составить реестр водопользователей, которые не подключены к центральной канализации, и проверить у них наличие договоров на ассенизаторские услуги..- Все поручения забыты, нигде эта работа до конца не доведена, - указывает Аксенов. - Мы Салгир очистить не можем в связи с тем, что он собирает по Симферополю и Симферопольскому району все отходы жизнедеятельности. Я не говорю уже о том, чтобы курорт организовать. Сервис на высоком уровне, а сток канализации идет по пляжу и выливается прямо в море, что по цвету воды видно. Задача простая: чтобы в этом году в водную и окружающую среду ни одного литра отходов не попало. Этим летом тревожных сообщений что в море идет канализация быть не должно.После масштабной проверки прошлого года, когда на очистные сооружения в Укромном выстраивалась очередь из ассенизаторских машин, объемы принятых на переработку жидких стоков опять пошли на спад. Муниципалитетам предоставили технику для оказания таких услуг населению, если частники отказываются работать или их цена не подъемная. Откачка одной ямы обходится в 4-6 тысяч рублей, и далеко не все способны оплатить вызов ассенизатора.- Если мы распоряжением Совмина определяем категории — многодетные, ветераны, малообеспеченные, понимая, что у них нет возможности это оплатить, организуем работу на системной основе, - заверяет Аксенов.Составить перечень домовладений с выгребными ямами муниципалитеты должны до 1 мая.Напомним, до ограничения водоснабжения ежесуточно КОС Симферополя сбрасывали в Салгир около 110 тысяч кубометров. Сейчас при подаче 120-125 тысяч кубометров воды, на КОС поступает 75 тысяч кубометров стоков. Остальное оседает в выгребных ямах. Канализационные стоки после доочистки планировали использовать в водоснабжении Симферополя. Но вода после очистных сооружений годится разве что на полив кормовых культур.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымчан пугают аммонием и превышением хлора в водопроводной водеСпам-рассылка гуляет по чатам и соцсетям уже несколько дней (подробнее)Непитьевой Салгир: главную реку Крыма превратили в сточную канавуНовые скважины дадут воду Симферополю только через два месяца (подробнее)