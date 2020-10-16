Не питьевой Салгир: Главную реку Крыма превратили в сточную канаву

Салгир не пригоден для питьевого водоснабжения. Фото: Архив "КП".

К середине декабря столица Крыма начнет получать воду из новых скважин, пробуренных в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Но силы ГУП «Вода Крыма» направлены еще и на то, чтобы изменить схему подачи воды в Киевский район, который до сих пор получает воду по остаточному принципу.

- Мы заканчиваем работы по обвязке четырех скважин в Бахчисарайском и Симферопольском районах, - сообщил директор «Воды Крыма» Владимир Баженов. - С помощью Минобороны мы от скважины в Раздольном прокинули 5,3 км водовода, ждем напорную трубу и заканчиваем обвязку. Регулировка, прокачка и в районе 10-15 декабря до 10 тысяч кубометров пойдет на город.

Перекачивать дополнительные объемы воды будут два насосных агрегата, под которые уже залили фундаменты в Веселом. Идет замена 700-метрового участка водовода в Вилино, и с 16 октября «Черноморнефтегаз» выставил технику для замены 4 км трубы, чтобы увеличить объемы подаваемой воды в восточную часть столицы.

- Это очень серьезные и важные работы для города, поскольку они позволят воду с западного направления перебрасывать в Киевский район, - отметил Баженов. - К концу ноября - началу декабря мы эти трубы планируем заменить.

Помимо «Черноморнефтегаза» помощь в замене труб будут оказывать специалисты ГУП «Крымгазсети». Саму трубу из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ждут с Липецкого завода «Свободный сокол».

САЛГИР НЕ БРАТЬ

Поить Симферополь и округу водами Салгира если и удастся, то после тщательной очистки. Коли индекс (число кишечных палочек в 1 л воды) составляет 1 600 000, по другим загрязнителям показатели выше допустимых в тысячу раз.

Дело в том, что сейчас главная река Крыма является сточной канавой для частных подворий и ассенизаторских машин. Бизнес по откачке и вывозу жидких бытовых отходов с последующим сливом в овраг, судя по цифрам, процветал: как только к услуге подключилась муниципальная техника, объем принимаемых стоков на КОС Укромное увеличился в 5 раз до 455 кубометров.

- Куда это девалось до того? - поинтересовался глава Крыма Сергей Аксенов. - Это касается не только Симферополя, нужен контроль за всеми, кто занимается вывозом жидких отходов по всем городам Республики Крым, чтобы понимали, на какие очистные они везут. Пусть работают и зарабатывают, но соблюдая меры приличия по ценовой политике и экологические требования.

В идеале оборудовать все ассенизаторские автомобили навигаторами, подключенными к ГЛОНАСС, чтобы следить за маршрутом их передвижения. Но поскольку этот процесс затянется, а вопрос не терпит отлагательств, решено держать связь с председателями садовых товариществ и кооперативов, а также проводить регулярные рейды по проверке документов и соблюдения маршрута вывоза отходов.

- Мы договорились с коллегами из МВД, чтобы они помогли организовать работу системно: останавливали машины, проверяли документы, - пояснил Аксенов. - Пропали с горизонта все эти предприятия, залегли на дно.

Насколько предприниматели готовы соблюдать требования и довозить жидкие отходы до очистных сооружений, станет понятно в ближайшие дни. На КОС Укромное стоки принимают круглосуточно и даже готовы благоустроить подъездные пути. Подсчитать объемы и обнаружить нарушителей, которые продолжают оказывать платные услуги для населения, но не доезжают до очистных, не составит труда.

До ограничения водоснабжения ежесуточно КОС Симферополя сбрасывали в Салгир около 110 тысяч кубометров. Сейчас при подаче 120-125 тысяч кубометров воды, на КОС поступает 75 тысяч кубометров стоков. Остальное оседает в выгребных ямах.

Канализационные стоки после доочистки планировали использовать в водоснабжении Симферополя. Но вода после очистных сооружений годится разве что на полив кормовых культур.

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