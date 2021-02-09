Уже несколько лет в России обсуждается вопрос об изменениях постановления, которое контролирует количество приемных детей в семьях. Омбудсмены по правам ребенка со всех регионов страны в один голос утверждают, что нынешний документ нужно изменить и разрешить приемным семьям брать только до 5 детей.Такую инициативу поддержала и уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.- Постановление на сегодняшний день регламентирует, что приемные семьи могут брать как правило до 8 детей. Но эта фраза «как правило» часто трактуется недобросовестными работниками органов опеки неправильно. Они отправляют в семьи в 2-3 раза больше детей. Это недопустимо, но такая ситуация складывается не редко. Вопрос о конкретном регламентировании четкой цифры стоит давно и обсуждается на уровне всех субъектов Российской Федерации, - говорит Клюева.Законодатели должны были рассмотреть это предложение давно, но уже два года никто не решается на радикальные изменения.- Наша цель сфокусировать внимание не на количестве детей, а на том, качественную ли опеку они получают от родителей. Дают ли им необходимое тепло и внимание. Ведь ребенок должен всесторонне развиваться. Справиться с большим количеством ребят практически никому не удается. Все равно кто-то будет чувствовать себя обделенным, а так быть не должно, - уверяет омбудсмен.Клюева подчеркивает, что посещала семьи, где было большое количество детей, но не видела, что каждому из них уделяется должное внимание. В свою очередь сотрудникам органов опеки не удается в полной мере контролировать эти моменты. В семьях начинаются конфликты, ссоры, некоторые дети убегают, начинают провокационно себя вести.- Сегодняшний документ без четких цифр вызывает сильное беспокойство у сообщества уполномоченных по правам ребенка. Коллеги просят внести ясность в документ, и я с ними согласна. На мой взгляд, в семье, где живет до пяти приемных детей, можно выработать отличное взаимодействие. Ребята смогут строить братские и сестринские отношения, старшие смогут заботиться о младших. Никто не будет чувствовать себя лишним, - объяснила уполномоченная.Омбудсмены по правам детей со всей страны вносят это предложения на рассмотрение Правительства РФ и депутатов Госдумы РФ уже два год подряд. Клюева уверена, что обновленный вариант документа страна увидит уже в этом году.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Закрыли и не выпускают»: Приемная семья из Крыма отказалась отдавать детей органам опекиОдна из девочек подала на мать в суд за избиение (подробнее)Омбудсмен РФ хочет вернуть крымской многодетной семье одиннадцать отобранных приемных детейАнна Кузнецова обратилась в Генеральную прокуратуру России, чтобы обжаловать решение суда (подробнее)